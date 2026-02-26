Nagyláb visszatért és nincs egyedül: a kutatók figyelmeztetnek, hogy „valami nagy” közeleg

Nagyláb visszatért – és számos kísértetet és démont hozott magával. A paranormális szakértők attól tartanak, hogy „valami igazán nagy dolog” fog bekövetkezni a következő hónapokban, miután kiderült, hogy az elmúlt nyolc hétben több szellemészlelés történt, mint 2025 egészében Nagy-Britannia egyik legkísértetiesebb helyén.

Nagyláb visszatért / Fotó: illusztráció, pexels

Nagyláb újra lázban tartja az embereket

Cannock Chase környéke ismét a figyelem középpontjába került, miután számos hátborzongató rémlény látványáról érkeztek jelentések. Szellemszakértők szerint megnőtt az aktivitás a midlandi erdőkben, és attól tartanak, hogy ez csak a kezdet. 2025-ben körülbelül 30 alkalommal észlelték Nagyláb nyomait, de az év eleje óta a szakértők már több mint 35 bejelentést kaptak.

Robert Pulme profi szellemvadász elárulta:

„ A Cannock Chase-t Nagy-Britannia egyik kísértetjárta helyének tartják, így nem meglepő, hogy a környéken számos pletyka terjed a szörnyekről és kísértetekről, ráadásul ez idén teljesen elszabadult. Januárban és februárban több paranormális észlelésről érkezett jelentés, mint 2025 egészében együttvéve. Az emberek óriási lábnyomokról és egy magas, szőrös alakról számolnak be. Paranormális szakértőkből álló csapataink mindent megtesznek, hogy bizonyítékokat szerezzenek minderre, de az időjárás nem könnyíti meg a dolgukat. Az eső elmossa az összes bizonyítékot, és Nagylábat sem tartjuk hülyének – valószínűleg tudja, hogy ebben az időben biztonságosabb kimerészkednie.”

Hozzátette, hogy a jelek szerint nemcsak a Nagylábtól kell félni, úgy vélik, a szörnyetegnek társasága van „gonosz szellemek” formájában, melyek folyamatosan rémisztgetik a helyi kutyasétáltatókat.

„Sok bejelentést kaptunk egy fekete szemű lányról, aki erre sétálgat. Azt hihetnénk, hogy egy kislány, aki eltévedt az erdőben, amikor azonban meglátja valaki a szemét és belenéz, egyszerűen eltűnik. Ettől rémülnek meg az emberek.”

– tette hozzá.

Roberts szerint úgy tartják, hogy a fekete szemű szellemgyermekek helyi áldozatok, akik az 1800-as években, diftériajárványban (torokgyík) haltak meg, a betegség miatt a szemük beesettnek és sötétnek tűnik. Mások szerint azonban a gonosz szemű, fiatal kísértetek Raymond Morris áldozatai, aki 1965 és 1967 között három gyermeket gyilkolt meg a környéken.