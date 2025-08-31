Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Leleplezték Nagyláb titkát: egy jól ismert alak volt mindig is a háttérben?

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 31. 21:30 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 31. 22:10
Igazak lennének a csak suttogva elmondott történetek? Valóban lehet összefüggés a Biblia és Nagyláb legendája között?

Egy bizarr, évtizedek óta keringő városi legenda tartja lázban a vallási közösségeket: egyesek szerint a titokzatos Nagyláb, vagyis Bigfoot valójában nem más, mint Káin – a Biblia első gyilkosa. A hátborzongató teória szerint Káin, miután megölte testvérét, Ábelt, Isten átkától hajtva kénytelen örökké a földön bolyongani, elátkozott, szőrös lényként.

Tényleg Káin lehet Bigfoot, azaz Nagyláb?
Fotó: Forrás: Gnashes30/Wikipedia

Bibliai alak lehet Nagyláb?

A történet gyökerei 1835-ig nyúlnak vissza, amikor David W. Patten mormon vezető állítólag találkozott egy sötét bőrű, szőrrel borított idegennel, aki saját magát bujdosó kitaszítottnak nevezte, és azt állította, hogy ő maga Káin. Patten szerint a lény óriási volt, vállig ért a nyeregben ülve is, ruhát nem viselt, és kétségbeesetten vallotta: nem tud meghalni, küldetése pedig, hogy az emberek lelkét pusztítsa. 

A Mormon Egyház hivatalosan soha nem erősítette meg a legendát, ám a szóbeszéd évtizedeken át életben maradt, és különösen az 1980-as években kapott új erőre, amikor Utah államban több rejtélyes Bigfoot-észlelésről számoltak be. A történet újra és újra felbukkan a közösségi médiában, Reddit-posztokban és blogokban, ahol ex-mormonok arról számolnak be, hogy a legendát „csak suttogva” merték emlegetni a közösségen belül. 

Bigfoot, vagyis Nagyláb a mai napig az amerikai erdők titokzatos szörnyeként él a köztudatban. Az 1967-es, ikonikus Bluff Creek-i felvétel óta újra és újra felbukkannak állítólagos bizonyítékok, ám a lény létezését még az FBI vizsgálatai sem tudták megerősíteni. 2019-ben kiadott jelentésükben azt írták: a Bigfoot-kutatók által leadott hajminták közönséges szarvasoktól származtak. A Káin–Bigfoot teória így a mai napig félig vallási, félig paranormális folklórként él tovább – egy hátborzongató legenda, amely egyszerre szimbolizálja a bűn súlyát és az emberi képzelet határtalanságát – derül ki a Daily Mail cikkéből.

 

