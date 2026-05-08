„Nagyon ijesztő volt. A legfelső szintre már fel sem mertem menni” - rettegésben tartja egy szellem a péket

Kísértetjárta helyek az egész világon léteznek, azonban az Egyesült Királyság területén jóval több található, mint bárhol máshol. Egy írországi pékségben is kóboroltak a szellemek, amelyről egy egykori dolgozó mesélt. Elmondása szerint annyira megijedt, hogy már nem volt hajlandó átöltözni a raktárban.

A kísértetjárta pékség szellemére azt hitte a pék, hogy az egyik munkatársa

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Kísértetjárta pékség - ahol a jó hangulat volt az úr

„Úgy nézel ki, mint aki szellemet látott” - mondják akkor, ha valakinek a hitetlenség arckifejezése ül ki az arcára. Egy ír pék esetében ez még igaz is, ugyanis meg van győződve arról, hogy munkahelyén már látott szellemet.

Jim Jordan az írországi Co Armagh megyében egy pékségben dolgozott, amikor elmondása szerint különös és megmagyarázhatatlan dolgok történtek a munkahelyén. 17 évesen kezdte a pályafutását, abban az épületben, ahol életében először jelent mege szeme előtt egy kóbor lélek.

Az ijesztő élmény ellenére jó hangulatú időszakként emlékszik vissza a pékségben eltöltött idejére. Mint mondja, remek csapattal dolgozhatott együtt, sok nevetéssel és baráti beszélgetésekkel lett gazdagabb, s a környékbeliek is szívesen betértek a pékségbe az ott tartózkodó hangulat miatt. Jim azonban kissé másképp látta a helyzetet, ugyanis saját bevallása szerint az épület kísértátjárta volt.

Még köszönt is a szellemnek

A pékség egy régi, négyszintes épületben működött: a pékség alatt volt a sütöde, fölötte raktár és egy felső szint is volt. Jim sokszor tapasztalt furcsa és megmagyarázhatatlan dolgokat, leginkább, amikor egyedül tartózkodott az épület emeletén. „Egyszer csak edények borultak fel maguktól. Nagyon ijesztő volt. A legfelső szintre már fel sem mertem menni” – mesélte Jim a vérfagyasztó esetet.

A legkülönlegesebb élmény akkor érte, amikor épp átöltözött a raktárban.

A szemem sarkából mintha megláttam volna valamit, majd, amikor odanéztem, egy homályos alakot láttam. Egy idős férfi sétált át a helyiségen.

Jim először azt hitte, hogy munkatársa Padge az, és oda is köszönt neki. Az alak ekkor megállt, Jimre nézett majd folytatta útját tovább a fürdőszoba felé.