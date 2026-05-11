Átveri a rajongóit? Bódi Bence menyasszonya hiába mutatta meg „bőrhibáit”, mindenkit kiakasztott – Mutatjuk a videót!

Bár pár hete még egy óriási örömhírrel jelentkezett be a sztáranyuka, miszerint megvette első lakását, most valami egészen más történet látott napvilágot. Bódi Bence menyasszonya a minap egy TikTok videóban osztotta meg, hogy bizony a social mediának nem lehet mindent elhinni, neki is rengeteg bőrhibája van. A fiatal anyuka egy, az arcáról közeli felvételben mutatta meg bőrhibáit, amit a Reddit kommentelők ezúttal nagyon nem néztek jól szemmel, és úgy gondolják, Varga Rebeka átveri őket.

Bódi Bence menyasszonya átveri a követőit?

„Nem látjuk a bőrét, mert van rajta 20kg alapozó”

– írta az egyik Reddit kommentelő, de volt olyan is, aki más turpisságra is gyanakodott:

Filterrel és alapozóval nekem is ennyi bőrhibám van. Csodálkoztam is, hogy a videó alá nem írta be ezt senki. Törli a negatívat vagy hogy lehet?

Varga Rebeka első lakása minden álmát valósággá változtatta

Az influenszer-anyuka szintén egy TikTok videójában osztotta meg arról az örömhírt, hogy ingatlant vásárolt. Varga Rebeka őszintén mesélt arról, milyen hosszú út vezetett idáig, és mennyi nehézséggel kellett szembenéznie, mire megtalálta a megfelelő ingatlant – írta meg korábban a Bors. „El se hiszem, hogy megvettem az első lakásomat. Konkrétan több hónapja kerestem az igazit, rengeteg lakást megnéztünk Bencével, és valahogy nem akart összejönni egyik sem. Tudjátok, van az a helyzet, amikor azt érzitek, minden ellenetek szegül. Valójában mindig csak utólag érti meg az ember, hogy mi miért is történt. Első körben jóval kisebb ingatlanokat nézegettem. Aminek nagyon örülök, és ami nagyon fontos, hogy ezt a lakást két lakásra fogom osztani. Végtelenül hálásnak és áldottnak érzem magam, hogy ezt a célomat elértem. Minden álmom az volt, hogy egy ilyen osztott ajtós, osztott ablakos enteriőr legyen” – mondta TikTok videójában Bódi Bence párja.