Magyarországon találták meg Superman kryptonitját? Rejtett világra bukkant a szegedi hobbifotós

Pintér Máténak a vérében van a mikroszkopikus világok felfedezése. Ősi meteoritot is megvizsgált már közelebbről, de ételdarabok is kerültek már a petricsészéjébe. Nemrégiben azonban egy olyan kőzetre bukkant, amelynek a belsejében mintha Superman gyengepontja, a kryptonit rejtőzne. Mutatjuk a hihetetlen képeket, amelyek láttán még azok is felkaphatják a fejüket, akik kevésbé ismerik a képregények világát.
A kryptonit a DC Comics világából származó, olyan fiktív ásvány, amely a történet szerint Superman bolygójáról, a Kryptonról került a Földre. Az űrkőzetnek jellegzetes, zöld színe van, a sugárzása pedig halálos is lehet az Acélemberre nézve. Elég, ha Superman csak a közelében van, és máris elillan minden emberfeletti ereje.
Pintér Máténak hála valósággá vált a lehetetlen, ugyanis a kryptonitot is meghazudtoló zöld színben ragyog UV-fény és mikroszkóp alatt a kő, amelyre a hobbifotós a budapesti Lelkes Ásványbörzén bukkant idén tavasszal. A szegedi fotóst régóta vonzzák az UV-aktív ásványok, amelyek titokzatos fényükkel kitűnnek a tömegből.
Az egyik standnál eleve ilyen ásványokat állítottak ki, nálam pedig mindig akad egy UV-lámpa és nagyító is, így rögtön szemügyre vettem a portékákat. A szóban forgó kő már nagyító alatt is lenyűgöző zöldes színben világított. Engem a régi órák világító számlapjára emlékeztetett
– mesélte lelkesen a Borsnak Máté, aki napközben szoftverfejlesztőként keresi a kenyerét, éjszaka pedig a ’80-as évekbeli mikroszkópja felett ülve felfedezőként üti el az időt.
A kőzetet azonnal hazavitte magával és megvizsgálta. Fotókat készített róla, amelyeket megosztott a közösségi oldalán. A képregényrajongók szinte azonnal a szívükhöz kaptak, hiszen nemcsak ritka szép fotók tárultak a szemük elé, hanem a kőzet belseje látszatra valóban kryptonitnak tűnt, mivel neonzöld fényben izzott. Mint arra Máté rámutatott,
a különleges kő Fertőrákos mellől, a Gödölye-bércről származik, különleges tulajdonsága pedig autunit-tartalmának köszönhető.
– Mindig különleges dolog belegondolni, hogy ezek az ásványok évezredek, évmilliók óta a Földön vannak, formálódtak, és egy nap az én mikroszkópom alatt kötöttek ki, én pedig megmutathatom azokat a nagyvilágnak – tette hozzá Máté, akinek fotóit az alábbi galériánkban tekintheted meg:
Rajongsz Supermanért? Akkor ez a videó lázba fog hozni:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.