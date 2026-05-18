Magyarországon találták meg Superman kryptonitját? Rejtett világra bukkant a szegedi hobbifotós

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 20:15
A hazai képregényrajongókat és a tudósokat is lázban tartja egy szenzációs felfedezés. A szegedi hobbifotós, Pintér Máté egy rejtett kincsre bukkant, amely láttán azonnal Superman jutott az eszünkbe. A kryptonitra hajazó felfedezést neked is látnod kell!
  • A szegedi hobbifotós, Pintér Máté a budapesti Lelkes Ásványbörzén egy UV-aktív kőzetet talált.
  • Mikroszkóp alatt a kőzet megszólalásig hasonlít Superman gyengepontjára, a kryptonitra.
  • Különleges, neonzöld fényben izzik, amitől a DC Comics rajongók valósággal lázba jöttek.

Pintér Máténak a vérében van a mikroszkopikus világok felfedezése. Ősi meteoritot is megvizsgált már közelebbről, de ételdarabok is kerültek már a petricsészéjébe. Nemrégiben azonban egy olyan kőzetre bukkant, amelynek a belsejében mintha Superman gyengepontja, a kryptonit rejtőzne. Mutatjuk a hihetetlen képeket, amelyek láttán még azok is felkaphatják a fejüket, akik kevésbé ismerik a képregények világát. 

Kryptonit kristályok
Könnyen lehet, hogy hazánkban találták meg Superman kryptonitját? / Fotó: Jordi Grasiot Ruiz

Mi az a kryptonit, Superman gyengepontja?

A kryptonit a DC Comics világából származó, olyan fiktív ásvány, amely a történet szerint Superman bolygójáról, a Kryptonról került a Földre. Az űrkőzetnek jellegzetes, zöld színe van, a sugárzása pedig halálos is lehet az Acélemberre nézve. Elég, ha Superman csak a közelében van, és máris elillan minden emberfeletti ereje.

Pintér Máténak hála valósággá vált a lehetetlen, ugyanis a kryptonitot is meghazudtoló zöld színben ragyog UV-fény és mikroszkóp alatt a kő, amelyre a hobbifotós a budapesti Lelkes Ásványbörzén bukkant idén tavasszal. A szegedi fotóst régóta vonzzák az UV-aktív ásványok, amelyek titokzatos fényükkel kitűnnek a tömegből. 

Az egyik standnál eleve ilyen ásványokat állítottak ki, nálam pedig mindig akad egy UV-lámpa és nagyító is, így rögtön szemügyre vettem a portékákat. A szóban forgó kő már nagyító alatt is lenyűgöző zöldes színben világított. Engem a régi órák világító számlapjára emlékeztetett

– mesélte lelkesen a Borsnak Máté, aki napközben szoftverfejlesztőként keresi a kenyerét, éjszaka pedig a ’80-as évekbeli mikroszkópja felett ülve felfedezőként üti el az időt. 

Pintér Máté a mikroszkópjával, alatta a kryptonitra hasonlító ásvány
Pintér Máté képei láttán rögtön Superman gyengepontja, a kryptonit jut sokak eszébe. / Fotó: Pintér Máté

Szegedre került a rejtélyes kőzet

A kőzetet azonnal hazavitte magával és megvizsgálta. Fotókat készített róla, amelyeket megosztott a közösségi oldalán. A képregényrajongók szinte azonnal a szívükhöz kaptak, hiszen nemcsak ritka szép fotók tárultak a szemük elé, hanem a kőzet belseje látszatra valóban kryptonitnak tűnt, mivel neonzöld fényben izzott. Mint arra Máté rámutatott, 

a különleges kő Fertőrákos mellől, a Gödölye-bércről származik, különleges tulajdonsága pedig autunit-tartalmának köszönhető.

– Mindig különleges dolog belegondolni, hogy ezek az ásványok évezredek, évmilliók óta a Földön vannak, formálódtak, és egy nap az én mikroszkópom alatt kötöttek ki, én pedig megmutathatom azokat a nagyvilágnak – tette hozzá Máté, akinek fotóit az alábbi galériánkban tekintheted meg:

Az autunit-tartalmú ásvány UV-fény alatt zölden izzó belseje
