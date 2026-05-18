A rajongók kiakadtak: Sydney Sweeney hatalmas kígyóval a lába között szexizett

Az Eufória 3. évada javában pörög a Netflix-en, melyben a rajongókat folyamatosan teljes sokkban tartják a szexi színésznő, Sydney Sweeney pikáns jelenetei miatt. Bár a sorozat intimitáskoordinátora szerint Sydney-re túl nagy nyomás nehezedett a merész jelenetek miatt, a képernyőn ebből szinte semmi nem érződik. Sőt, az új epizódok még az eddigiekhez képest is jóval provokatívabbra sikerültek.

Sydney Sweeney számára nincs lehetetlen? Az Eufória 3. évada egyre jobban emeli a tétet a színésznő szexiségét illetően / Fotó: Kay Blake

Nem ismer határokat a szexi Sydney Sweeney?

Sydney Sweeney ugyanis nemcsak újra eljátszotta a hírhedt kocsmajelenetet teljesen meztelenül, hanem egy óriáskígyóval is feltűnt egy különösen bizarr jelenetben. A színésznő megjelenése sok rajongót lenyűgöz, ám sokan úgy érzik, a sorozat mára teljesen elvesztette azt a mélyebb mondanivalót, amiért annak idején milliók szerették. Többen azt mondják, az Eufória már inkább botránykeltésre épít, mint valódi társadalmi kérdések boncolgatására, míg mások továbbra is művészi koncepciót látnak a sokkoló jelenetek mögött.

A nézők szerint különösen érdekes a párhuzam Britney Spears legendás, kígyós fellépésével: ami akkor érzéki és ikonikus popkulturális pillanatnak számított, az Sydney Sweeney verziójában sokaknak inkább egy túlságosan explicit jelenetet idéz. És talán éppen ez az, ami miatt ekkora vita övezi az új évadot - írja a life.

