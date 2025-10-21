„Amikor a kamera képén megláttam, akkor nagyot dobbant a szívem” – óriási magyar siker, két férfinek is sikerült lefotóznia a Lemmon üstököst

Nagyon ritka esemény zajlik most a Föld közelében. Így vannak ezzel a profi és a hobbicsillagászok – na meg persze a hobbifotósok is, akik szinte minden este dacolnak a hideggel és kimennek a szabadba, hogy lencsevégre kapják a C/2025 A6 Lemmon üstököst. Két magyar férfinak, köztük egy profi fotósnak sikerült elkészíteniük életük fotóját.

Lefotózták a ritka üstököst / Fotó: Hans Lucas via AFP

Földközelben a Lemmon üstökös

Az égi jelenség miatt tenyerüket dörzsölik az emberek, hiszen nem mindennapi esemény a Lemmon üstökös felvillanása. Ez nem túlzás: a kozmikus vándor 1350 évente tér be vendéggént a Naprendszerünkbe. Ilyenkor gyönyörű, zöldes színben pompázik – és ahogy elődeink, úgy most végre mi is elcsíphetjük az égbolton. Pech ha elszalasztjuk, hiszen jó, ha életünkben egyszer sikerülhet elcsípni.

Az október épp ezért piros betűs időszak a profi- és hobbicsillagászoknak, sőt az amatőr fotósoknak is: 18-tól november elejéig megfigyelhető. A fénycsóvája ekkor olyan erős, hogy a szabad ég alatt feltűnhet, ráadásul igazi vén róka: az univerzum keletkezésével egy idős. Október 21-én, azaz ma, a Föld-, pár hétre rá, november 8-án pedig a Nap közelébe kerül.

Két magyar fotósnak hamarabb is sikerült azért lefotóznia. Ők ahhoz a szűk körhöz tartoznak, akiknek sikerült itthon lefotózniuk. Dr. Jónás Szabolcs ritkán kémleli az üstökösök miatt az eget, ám október 4-én kivételt. A Pest vármegyei Szentmártonkátán, hajnali 4 óra után készíthette el élete fotóját.

- Amikor a kamera képén megláttam, akkor nagyot dobbant a szívem. Még sosem sikerült így észlelnem korábban egyet sem. Mivel nagyon hosszú csóvája van, a távcsövet arrébb kellett igazítanom, hogy a lehető legtöbb részlet látszódjon. Igazán szerencsés vagyok, hogy láthattam ,mert egy olyan időszakból való, amik a földi élet kialakulásához vezethettek sok millió évvel ezelőtt – árulta el büszkén Szabolcs a Borsnak.

Mutatjuk a ritka fotót az ősi üstökösről!

A magyar férfi a szívéhez kapott az örömtől, amikor sikerült lefotóznia a Lemmont / Fotó: Dr. Jónás Szabolcs

„Óriási élmény volt!”

Száznyolcvan kilométerrel távolabb, múlt vasárnap, azaz október 19-én Csobán Sándor is boldogan tért haza. Aznap este pokoli hideg volt Balmazújvárosban, de a profi fotós azért kitartó volt, mint mindig, hiszen nyáron a Földről kapta lencsevégre Kapu Tibort is, ahogy az űrállomáson van! Most pedig újabb fotókincset örökített meg.