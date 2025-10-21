SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
„Amikor a kamera képén megláttam, akkor nagyot dobbant a szívem” – óriási magyar siker, két férfinek is sikerült lefotóznia a Lemmon üstököst

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 19:30
Balmazújvároségi jelenségritka
Izgatottan kémlelik a napokban a hobbicsillagászok az égboltot, hogy egy nagyon ritka égi jelenséget csípjenek el. A Lemmon üstököst jó eséllyel is egyszer láthatjuk, legközelebb 1150 év múlva látogat vissza a Naprendszerünkbe. Két magyar hobbifotósnak sikerült elcsípnie. Lélegzetelállító fotók!
Erdei Róbert Arnold
Nagyon ritka esemény zajlik most a Föld közelében. Így vannak ezzel a profi és a hobbicsillagászok – na meg persze a hobbifotósok is, akik szinte minden este dacolnak a hideggel és kimennek a szabadba, hogy lencsevégre kapják a C/2025 A6 Lemmon üstököst. Két magyar férfinak, köztük egy profi fotósnak sikerült elkészíteniük életük fotóját. 

Lefotózták a ritka üstököst / Fotó: Hans Lucas via AFP

Földközelben a Lemmon üstökös

Az égi jelenség miatt tenyerüket dörzsölik az emberek, hiszen nem mindennapi esemény a Lemmon üstökös felvillanása. Ez nem túlzás: a kozmikus vándor 1350 évente tér be vendéggént a Naprendszerünkbe. Ilyenkor gyönyörű, zöldes színben pompázik – és ahogy elődeink, úgy most végre mi is elcsíphetjük az égbolton. Pech ha elszalasztjuk, hiszen jó, ha életünkben egyszer sikerülhet elcsípni.

Az október épp ezért piros betűs időszak a profi- és hobbicsillagászoknak, sőt az amatőr fotósoknak is: 18-tól november elejéig megfigyelhető. A fénycsóvája ekkor olyan erős, hogy a szabad ég alatt feltűnhet, ráadásul igazi vén róka: az univerzum keletkezésével egy idős. Október 21-én, azaz ma, a Föld-, pár hétre rá, november 8-án pedig a Nap közelébe kerül.

Két magyar fotósnak hamarabb is sikerült azért lefotóznia. Ők ahhoz a szűk körhöz tartoznak, akiknek sikerült itthon lefotózniuk. Dr. Jónás Szabolcs ritkán kémleli az üstökösök miatt az eget, ám október 4-én kivételt. A Pest vármegyei Szentmártonkátán, hajnali 4 óra után készíthette el élete fotóját.

- Amikor a kamera képén megláttam, akkor nagyot dobbant a szívem. Még sosem sikerült így észlelnem korábban egyet sem. Mivel nagyon hosszú csóvája van, a távcsövet arrébb kellett igazítanom, hogy a lehető legtöbb részlet látszódjon. Igazán szerencsés vagyok, hogy láthattam ,mert egy olyan időszakból való, amik a földi élet kialakulásához vezethettek sok millió évvel ezelőtt – árulta el büszkén Szabolcs a Borsnak.

Mutatjuk a ritka fotót az ősi üstökösről!

A magyar férfi a szívéhez kapott az örömtől, amikor sikerült lefotóznia a Lemmont / Fotó: Dr. Jónás Szabolcs

„Óriási élmény volt!”

Száznyolcvan kilométerrel távolabb, múlt vasárnap, azaz október 19-én Csobán Sándor is boldogan tért haza. Aznap este pokoli hideg volt Balmazújvárosban, de a profi fotós azért kitartó volt, mint mindig, hiszen nyáron a Földről kapta lencsevégre Kapu Tibort is, ahogy az űrállomáson van! Most pedig újabb fotókincset örökített meg.

Nehéz pályán mozgott a kamerájával, ugyanis bár nem volt annyira fényszennyezett a városi égbolt, de túlzottan beépített helyről kattintgatott. Ráadásul az idő is szorította.

Nagyon rövid időablak állt rendelkezésemre, nagyjából 50 perc, de megcsináltam! Hatalmas örömmel töltött el, mivel legközelebb csak 3175-ben lesz Földközelben, így elmondhatom, hogy életemben csak egyszer láthattam néhány nap erejéig. Muszáj volt megörökítsem az utókornak is! Óriás élmény volt ennek a kométának a fotózása.

– mondta boldogan Sándor.

Az üstökös megfigyelésére a legkedvezőbb napok október 15–26 közé esnek. Ilyenkor a Hold fénye sem zavarja a kémlelését. A csillagászok úgy vélik, hogy október 22-én válik a legkönnyebben azonosíthatóvá, amikor az Ökörhajcsár csillagkép egyik ragyogó csillaga, az Izar közelében halad el. A szakértők arra is rámutattak, hogy kicsit hamarabb fogja a Naprendszerünket újra meglátogatni az üstökös, mivel a pályája kissé megváltozott. A Nap közelebb került hozzá, így a nagyjából 1150 év múlva tér majd vissza.

Mutatjuk a különleges képet!

Az üstös rövid ideig látható. Sándornak óriási kitartása és szerencséje volt / Fotó: Csobán Sándor

A ritka égi jelenségről a Bors videóját itt nézheted meg:

 

