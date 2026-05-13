Sokkoló felfedezés: tényleg létezhetett a kráken, és nagyobb volt egy busznál is?

A tudósok olyat találtak az óceánok mélyéről előkerült ősi leletekben, amitől még a horrorfilmek rajongói is megborzonghatnak. Egy friss kutatás szerint ugyanis a krétakor tengereiben gigantikus, akár 19 méteres óriáspolipok vadászhattak – és könnyen lehet, hogy a legendás krákenről szóló történetek sem teljesen a fantázia szüleményei. Tudj meg többet a legendás óriás szörnyről, a krákkenről!
Az óceánok mélye mindig is táptalaja volt a legvadabb legendáknak, most mégis úgy tűnik, hogy a valóság még a legelvetemültebb mítoszokat is felülmúlhatja. Egy friss kutatás szerint ugyanis a krétakori tengerekben hatalmas, akár 19 méteres polipszerű ragadozók élhettek, amelyek nemcsak méretükben, hanem intelligenciájukban és vadászati képességeikben is felvették a versenyt a kor legfélelmetesebb tengeri hüllőivel. A kraken létezése tehát talán nem is csupán egy sci-fi filmes fogás, hiszen ezek az óriások valóban uralhatták egykor az ősi óceánokat.
Amikor a tengerek csúcsragadozóira gondolunk, ma is leginkább a borotvaéles fogsorú cápák, az orkák vagy a rég letűnt korok óriási tengeri hüllői jelennek meg a képzeletünkben. A legendákból ismert vízi szörnyek, mint a híres kraken, eddig inkább a mítoszok világába tartoztak, mint a tudományosan igazolt élővilágba.
Az elmúlt évtizedek paleontológiai kutatásai azonban sorra mutatják meg, hogy a Föld története sokkal különlegesebb és meglepőbb, mint azt korábban gondoltuk. Egy friss tanulmány szerint pedig még az is elképzelhető, hogy a krakenhez hasonló, hatalmas tengeri élőlények valóban léteztek egykor, és az ősi óceánok csúcsragadozóiként uralhatták a mélységeket.
A kutatók Japán és Vancouver-sziget környékéről származó fosszíliákat vizsgáltak meg modern 3D-s technológiával és mesterséges intelligencia segítségével. Az eredmények mindenkit ledöbbentettek: két eddig ismeretlen óriáspolip-fajt azonosítottak, amelyek közül a nagyobbik akár 19 méter hosszúra is megnőhetett.
A szakértők szerint ezek a lények nem egyszerű tengeri állatok voltak, hanem igazi vérbeli ragadozók. Az állkapcsaikon talált sérülések és kopásnyomok alapján rendszeresen roppanthattak össze kemény páncélokat, csontokat, sőt akár más hatalmas tengeri élőlényeket is megtámadhattak.
És itt jön az igazán félelmetes rész: ezek a szörnyek puhatestűek voltak, akárcsak a mai polipok. Nem volt csontvázuk vagy páncéljuk, mégis az óceánok csúcsragadozóivá válhattak. A kutatók szerint elképesztően gyorsak, rugalmasak és intelligensek lehettek.
A vizsgálatok során még arra utaló jeleket is találtak, hogy az ősi óriáspolipoknak lehetett „kedvenc oldaluk”, vagyis valamiféle jobb- vagy balkezességgel rendelkeztek. Ez pedig fejlett agyműködésre utal. A tudósok szerint könnyen lehet, hogy a tengerészek évszázadokon át mesélt krakenlegendái valójában ilyen ősi tengeri szörnyek emlékét őrizték meg.
A japán kutatás kétségkívül valós tudományos alapokon nyugszik, és arra utal, hogy ilyen óriásméretű tengeri élőlények valóban létezhettek több ezer, sőt akár több tízmillió évvel ezelőtt, a dinoszauruszok korában. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy mindez a múlt világára vonatkozik, és nem a jelenlegi óceánok valóságát írja le. A mai tengerek mélyén ugyanis főként sötétség, rendkívüli nyomás és korlátozott táplálékforrások jellemzők, amelyek nem kedveznek ilyen hatalmas, polipszerű élőlények fennmaradásának. Éppen ezért a jelenlegi tudományos álláspont szerint kizárt, hogy napjainkban óriási tengeri „szörnyek” élnének óceánok mélyén.
– mesélte lapunknak tudományos véleményét Dr. Németh Szabolcs a Magyar Tengerbiológiai Társaság elnöke.
Bár ezek az óriások már rég kihaltak, a felfedezés újra bebizonyította: a Föld múltja sokkal ijesztőbb és különösebb volt, mint azt eddig bárki gondolta.
