Sokkoló felfedezés: tényleg létezhetett a kráken, és nagyobb volt egy busznál is?

A tudósok olyat találtak az óceánok mélyéről előkerült ősi leletekben, amitől még a horrorfilmek rajongói is megborzonghatnak. Egy friss kutatás szerint ugyanis a krétakor tengereiben gigantikus, akár 19 méteres óriáspolipok vadászhattak – és könnyen lehet, hogy a legendás krákenről szóló történetek sem teljesen a fantázia szüleményei. Tudj meg többet a legendás óriás szörnyről, a krákkenről!

A legendás kráken talán nem is csak mese volt: akár 19 méteres polipok élhettek az ősi óceánokban. Mutatjuk a részleteket! (Fotó: Pexels, illusztráció)

Lehet, hogy a kráken nem is legenda? Megdöbbentő felfedezés az óceánok múltjáról!

Az óceánok mélye mindig is táptalaja volt a legvadabb legendáknak, most mégis úgy tűnik, hogy a valóság még a legelvetemültebb mítoszokat is felülmúlhatja. Egy friss kutatás szerint ugyanis a krétakori tengerekben hatalmas, akár 19 méteres polipszerű ragadozók élhettek, amelyek nemcsak méretükben, hanem intelligenciájukban és vadászati képességeikben is felvették a versenyt a kor legfélelmetesebb tengeri hüllőivel. A kraken létezése tehát talán nem is csupán egy sci-fi filmes fogás, hiszen ezek az óriások valóban uralhatták egykor az ősi óceánokat.

Amikor a tengerek csúcsragadozóira gondolunk, ma is leginkább a borotvaéles fogsorú cápák, az orkák vagy a rég letűnt korok óriási tengeri hüllői jelennek meg a képzeletünkben. A legendákból ismert vízi szörnyek, mint a híres kraken, eddig inkább a mítoszok világába tartoztak, mint a tudományosan igazolt élővilágba.

Az elmúlt évtizedek paleontológiai kutatásai azonban sorra mutatják meg, hogy a Föld története sokkal különlegesebb és meglepőbb, mint azt korábban gondoltuk. Egy friss tanulmány szerint pedig még az is elképzelhető, hogy a krakenhez hasonló, hatalmas tengeri élőlények valóban léteztek egykor, és az ősi óceánok csúcsragadozóiként uralhatták a mélységeket.

A kutatók Japán és Vancouver-sziget környékéről származó fosszíliákat vizsgáltak meg modern 3D-s technológiával és mesterséges intelligencia segítségével. Az eredmények mindenkit ledöbbentettek: két eddig ismeretlen óriáspolip-fajt azonosítottak, amelyek közül a nagyobbik akár 19 méter hosszúra is megnőhetett.