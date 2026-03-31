Drogfogás Csepelen: egy áruház parkolójában csapott le a rendőrség

Kábítószert találtak egy férfinél az ellenőrzés során egy csepeli áruház parkolójában. A férfi lakhelyén is tartottak kutatást, amelynek eredményeként nagy mennyiségű kábítószergyanús anyagot foglaltak le a nyomozók.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai március 26-án egy csepeli áruház parkolójában ellenőriztek egy férfit és utasait. Az átvizsgálás során B. Renátó farzsebében bruttó 191 gramm kábítószergyanús növényt találtak a rendőrök. A férfit előállították, majd mintát vettek tőle, amely pozitív eredményt mutatott THC-ra.
B. Renátó lakhelyén kutatást tartottak a nyomozók, ahol több kábítószergyanús növényi anyagot találtak, melyet lefoglaltak az árusításra használt eszközökkel együtt. Az előzetes szakértői vizsgálatok alapján megállapították, hogy a lefoglalt anyagok THC-t tartalmaznak. Közel 200 adag kábítószergyanús anyagot foglaltak le a nyomozók, melynek feketepiaci értéke közel egy millió forint.
B. Renátót a nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt - áll a Police.hu közleményében.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.