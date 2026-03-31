Drogfogás Csepelen: egy áruház parkolójában csapott le a rendőrség

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 08:46
Kábítószert találtak egy férfinél az ellenőrzés során egy csepeli áruház parkolójában. A férfi lakhelyén is tartottak kutatást, amelynek eredményeként nagy mennyiségű kábítószergyanús anyagot foglaltak le a nyomozók.

Illusztráció: Gé / MW

Kábítószer lapult a férfinél és a lakhelyén is

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai március 26-án egy csepeli áruház parkolójában ellenőriztek egy férfit és utasait. Az átvizsgálás során B. Renátó farzsebében bruttó 191 gramm kábítószergyanús növényt találtak a rendőrök. A férfit előállították, majd mintát vettek tőle, amely pozitív eredményt mutatott THC-ra.  

B. Renátó lakhelyén kutatást tartottak a nyomozók, ahol több kábítószergyanús növényi anyagot találtak, melyet lefoglaltak az árusításra használt eszközökkel együtt. Az előzetes szakértői vizsgálatok alapján megállapították, hogy a lefoglalt anyagok THC-t tartalmaznak. Közel 200 adag kábítószergyanús anyagot foglaltak le a nyomozók, melynek feketepiaci értéke közel egy millió forint. 

B. Renátót a nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt - áll a Police.hu közleményében

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.

 

Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

 

 

