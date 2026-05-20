A szülők legrosszabb rémálma vált valóra: nyaralás közben hajtott át egy autó a fiatalon

Egy fiatal, brit turista küzd az életéért, miután a nyaralása során áthajtott rajta egy teherautó. Az orvosok szerint mindössze 30 százalék esélye van a túlélésre.

Teherautó hajtott át a fiatalon (Fotó: GoFundMe)

Nyaraláson hajtott át fején egy teherautó, most az életéért küzd

A 20 éves Ethan Lacey Birminghamből utazott Thaiföldre, amikor május 15-én hirtelen megszakadt a kapcsolata a családjával. Néhány nappal később a hozzátartozóit arról értesítették, hogy a fiatal egy bangkoki kórházban fekszik.

Az orvosok szerint Ethant kritikus állapotban vitték be a kórházba, ahol most a gépek tartják őt életben. Helyi beszámolók szerint a fiatal súlyos fejsérüléseket szenvedett, miután kiesett egy mozgó kisteherautóból egy forgalmas kereszteződésben Pattayában , mintegy 145 kilométerre Bangkoktól. Ezt követően a jármű hátsó kereke hajtott át a fiatal férfin rajta.

Ethan nagymamája, Anthea Chatwin a történtek után egy GoFundMe-gyűjtést indított annak érdekében, hogy fedezni tudják a folyamatosan növekvő orvosi költségeket, valamint az unokája hazaszállítását is az Egyesült Királyságba. A család időközben Thaiföldre utazott, hogy Ethan mellett lehessen.

Sajnos lejárt az utazási biztosítása, ezért nagyon hálásak lennénk minden adományért, amely segíthet neki hazajutni. Az édesanyjával és az édesapjával jelenleg úton vagyunk hozzá. Minden segítséget nagyra értékelünk, és amint megérkezünk, friss információkat osztunk meg. Nagyon köszönjük a támogatást

- írta közleményében a nagymama, a Mirror beszámolója szerint.