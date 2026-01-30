Fény derült a Nagy Piramis eredetére: a leletek egy eltűnt civilizációra utalnak

Az egyiptológusok több mint egy évszázada Kr. e. 2580 körüli időre, mintegy 4600 évvel ezelőttire datálják a Nagy Piramist. Azonban egy vitatott új tanulmány most azt állítja, az építmény több tízezer évvel régibb lehet.

Kiderült, valójában mikor épülhetett a nagy piramis. (Képünk illusztráció) Fotó: Unai Huizi Photography

Sokkal idősebb lehet az építmény, mint azt eddig gondoltuk

Alberto Donini olasz mérnök, a Bolognai Egyetem munkatársa szerint a piramis tövében található eróziós mintázatok arra utalnak, hogy a piramis 20 ezer és 40 ezer évvel ezelőtt épülhetett, jóval korábban, mint azt eredetileg gondolták.

A gízai nagy piramis, a Gízai-fennsík három piramisa közül a legnagyobb, és jelenlegi tudásunk szerint Hufu fáraó építtette Egyiptom negyedik dinasztiájának idején. Az új tanulmány a piramis alapja körül tizenkét ponton mérte a kopást, a relatív eróziós módszer (REM) segítségével.

Donini minden ponton összehasonlította a piramis építése óta feltárt mészkőfelületeket a szomszédos felületekkel, amelyek csak a külső burkolat tömbjeinek körülbelül 675 évvel ezelőtti eltávolítása után váltak láthatóvá. Mindkét felületen megmérte a kopott anyag mennyiségét, és kiszámított egy arányt, amely lehetővé tette számára, hogy megbecsülje, mennyi ideje voltak feltárva a régebbi kövek.

Minden pont más kort eredményezett, körülbelül 5700 és több mint 54 ezer év között. Az átlag azonban 68 százalékos valószínűséggel azt sugallta, hogy a piramist nagyjából 11 ezer és 39 ezer évvel ezelőtt építették, ami összességében körülbelül 24 900 éves átlagot jelent.

Mindezek ellenére a mérnök hangsúlyozta, hogy a REM nem ad pontos építési dátumot, hanem inkább a szerkezet kortartományának becslését adja meg a hozzá tartozó valószínűséggel együtt.

Egy eltűnt civilizáció építhette a piramist

A tanulmány megkérdőjelezi az ókori Egyiptommal kapcsolatos régóta fennálló feltételezéseket, és vitát váltott ki a régészek, történészek és mérnökök között. Néhány tudós rámutatott arra, hogy a piramis építésére vonatkozó bizonyítékok mindig is nagymértékben szöveges forrásokra támaszkodtak, például az építmény belsejében talált későbbi feliratokra, amelyek nem feltétlenül tükrözik az eredeti építési időszakot.

Donini megközelítése eltér a hagyományos régészeti kormeghatározástól, amely gyakran történelmi feljegyzésekre, szerves anyagok szénizotópos kormeghatározására vagy más műemlékekkel való stilisztikai összehasonlításokra támaszkodik. A kő fizikai kopására összpontosítva a REM egy olyan módszert kínál, amely független a történelmi beszámolóktól.

A tanulmány azonban azt is elismeri, hogy számos tényező, beleértve az éghajlatváltozást, a savas esőt és a gyalogosforgalmat, bizonytalanságot visz a számításokba. Mindezek ellenére a tizenkét mérési ponton kapott eredmények megerősítik azt az állítást, hogy a piramis alapja több tízezer évnyi kitettségen ment keresztül.