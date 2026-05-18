Nagy bejelentést tett Szoboszlai Dominik, óriási az öröm

Szoboszlai Dominik pályára lép a Red Bull Four 2 Score országos döntőjén. Ezt maga a Liverpool magyar válogatott középpályása jelentette be. A világ legnagyobb kispályás amatőr futballtornájának hazai fináléját május 31-én rendezik meg Budapesten.

Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Szoboszlai Dominik a Red Bull Four 2 Score-ról

Sziasztok! Május 31. Red Bull Four 2 Score országos döntő. Én ott leszek, ja és még valami, még pályára is lépek!

– fogalmazott egy friss videóban Szoboszlai Dominik, akinek bejelentése óriási örömöt okozott a magyar szurkolók körében. Sokan már alig várják, hogy testközelből láthassák a pályán kedvencüket.

Az országos finálé tétje egyébként az, hogy melyik együttes képviselheti hazánkat a kanadai világdöntőben. A budapesti eseményen Szoboszlain kívül olyan korábbi válogatott labdarúgók is ott lesznek, mint Torghelle Sándor, Kabát Péter és Juhász Roland.