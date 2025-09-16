Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Edit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Eljött a Kalapos Férfi? Álmukban bénulnak meg az emberek, ez az igazság az árnylényről

kalapos
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 06:32
álomférfi
A szakértők elárulták, mi állhat a furcsa jelenség mögött. A Kalapos Férfi már sokaknak okozott álmatlan éjszakákat.

Egy hátborzongató árnylény, akit egyre többen látnak ébrenlét és álom határán – ő a Kalapos Férfi. A TikTokon is egyre nagyobb figyelmet kapó jelenség során az emberek egy magas, sötét alakról számolnak be, aki hosszú kabátot és széles karimájú kalapot visel, arca azonban kivehetetlen, szemei nincsenek.

A Kalapos Férfi rémületet hagy
A Kalapos Férfi sokunk álmában megjelent már.
Fotó: Pixabay

A beszámolók szerint legtöbbször alvásparalízis során jelenik meg: amikor az ember ébren van, de teste még nem képes mozogni. Ilyenkor a bénultság állapota csak néhány másodpercig tart, ám olyan élethű és félelmetes, hogy sokan úgy érzik, az árnylény valóságos. Jane Teresa Anderson álomelemző szerint a Kalapos Férfi valójában a tudatalatti legsötétebb félelmeinek kivetülése lehet: 

A figura általában sötét, árnyékos és arctalan, amely az ember legmélyebb rettegését testesíti meg.

 

Miért pont egy kalapos férfi?

A kutatók szerint a jelenséghez a popkultúra is hozzájárulhatott: sokan hasonlítják őt Freddy Kruegerhez, a horrorfilmek ikonikus rémalakjához, aki szintén kalapot visel és álmokban támad. Dr. Baland Jalal, a Harvard Egyetem neurológusa szerint a filmek és rémtörténetek hatással lehetnek arra, milyen alakokat „lát” az agyunk alvásparalízis közben. 

A történelmi visszatekintések azt mutatják, hogy a korok félelmei mindig más-más alakban jelentek meg: a kora újkorban boszorkányokat és démonokat láttak, a viktoriánus korban vámpírokat és szellemeket, ma pedig modern horrorfigurák és idegenek tűnnek fel az emberek beszámolóiban. 

Dr. Brian Sharpless pszichológus szerint a Kalapos Férfi valójában sokkal elterjedtebb látomás, mint gondolnánk: hallgatói körében végzett kutatásban a legtöbben nem démonokról, hanem árnyemberekről számoltak be. 

Egy másik kutató, Teresa Campillo-Ferrer úgy véli, az élmény nem feltétlenül „képzelt”, hanem egy másfajta valóság, amelyet inkább az érzelmek és a belső világ formálnak, mint a külső események. 

A Kalapos Férfit nemcsak éjszaka, hanem nappal is észlelték: egy amerikai nő például kislányként a háza kertjében látta az árnyalakot, aki különös, oldalazó mozdulatokkal közeledett a kerítésnél. A lány biztos volt benne, hogy nem álmodik, hiszen hallotta a száraz levelek ropogását is a lény lábai alatt. A tudósok szerint az emberi agy eleve úgy van „bekötve”, hogy inkább észleljen egy jelenlétet ott, ahol nincs, mint fordítva – hiszen ez egykor a túlélésünket segítette, derült a Daily Mail cikkéből.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu