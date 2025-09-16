Eljött a Kalapos Férfi? Álmukban bénulnak meg az emberek, ez az igazság az árnylényről

Egy hátborzongató árnylény, akit egyre többen látnak ébrenlét és álom határán – ő a Kalapos Férfi. A TikTokon is egyre nagyobb figyelmet kapó jelenség során az emberek egy magas, sötét alakról számolnak be, aki hosszú kabátot és széles karimájú kalapot visel, arca azonban kivehetetlen, szemei nincsenek.

A Kalapos Férfi sokunk álmában megjelent már.

Fotó: Pixabay

A beszámolók szerint legtöbbször alvásparalízis során jelenik meg: amikor az ember ébren van, de teste még nem képes mozogni. Ilyenkor a bénultság állapota csak néhány másodpercig tart, ám olyan élethű és félelmetes, hogy sokan úgy érzik, az árnylény valóságos. Jane Teresa Anderson álomelemző szerint a Kalapos Férfi valójában a tudatalatti legsötétebb félelmeinek kivetülése lehet:

A figura általában sötét, árnyékos és arctalan, amely az ember legmélyebb rettegését testesíti meg.

Miért pont egy kalapos férfi?

A kutatók szerint a jelenséghez a popkultúra is hozzájárulhatott: sokan hasonlítják őt Freddy Kruegerhez, a horrorfilmek ikonikus rémalakjához, aki szintén kalapot visel és álmokban támad. Dr. Baland Jalal, a Harvard Egyetem neurológusa szerint a filmek és rémtörténetek hatással lehetnek arra, milyen alakokat „lát” az agyunk alvásparalízis közben.

A történelmi visszatekintések azt mutatják, hogy a korok félelmei mindig más-más alakban jelentek meg: a kora újkorban boszorkányokat és démonokat láttak, a viktoriánus korban vámpírokat és szellemeket, ma pedig modern horrorfigurák és idegenek tűnnek fel az emberek beszámolóiban.

Dr. Brian Sharpless pszichológus szerint a Kalapos Férfi valójában sokkal elterjedtebb látomás, mint gondolnánk: hallgatói körében végzett kutatásban a legtöbben nem démonokról, hanem árnyemberekről számoltak be.

Egy másik kutató, Teresa Campillo-Ferrer úgy véli, az élmény nem feltétlenül „képzelt”, hanem egy másfajta valóság, amelyet inkább az érzelmek és a belső világ formálnak, mint a külső események.

A Kalapos Férfit nemcsak éjszaka, hanem nappal is észlelték: egy amerikai nő például kislányként a háza kertjében látta az árnyalakot, aki különös, oldalazó mozdulatokkal közeledett a kerítésnél. A lány biztos volt benne, hogy nem álmodik, hiszen hallotta a száraz levelek ropogását is a lény lábai alatt. A tudósok szerint az emberi agy eleve úgy van „bekötve”, hogy inkább észleljen egy jelenlétet ott, ahol nincs, mint fordítva – hiszen ez egykor a túlélésünket segítette, derült a Daily Mail cikkéből.