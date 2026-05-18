Összeomlott, a földön fekve zokogott Varga Miklós lánya: megrázó videó került ki róla

Varga Miklós lánya elérkezettnek látta az időt, hogy megtörtje a csendet, és kendőzetlen őszinteséggel vallott szorongásos depressziójáról, valamint bénító pánikbetegségéről, ami teljesen átvette az irányítást az élete felett. Az Ének Iskolája egykori énekese azért állt a nyilvánosság elé, hogy sorstársainak segítsen, és bebizonyítsa: van kiút a sötétségből!

Varga Miklós gyermekei apjukra ütöttek, nagyon tehetségesek (Fotó: Metropol)

Varga Miklós lánya: "Feküdtem a földön és sírtam"

A Sztárban sztár meg 1 kicsi egykori énekesnője borzalmas időszakon ment keresztül. Elárulta, hogy az állandó rettegés és a túldramatizálás miatt egy ördögi körben érezte magát.

„Nem sajnáltatni akarom magam, egy célom van, hogy eljusson legalább egy emberhez ez a videó, akit megsegít. Két éve volt egy nehéz időszakom, ami egy szorongásos depresszióval kezdődött, és egy nagyon intenzív pánikbetegséggel folytatódott.

Enervált voltam, semmihez nem volt kedvem, iszonyatosan szorongtam, minden reggel hányingerrel keltem, remegett a kezem egész nap, minden este a szobámban feküdtem a földön és sírtam, gyászoltam dolgokat, borzasztóan nehezen viseltem a változásokat

– emlékezett vissza TikTokon arra a szörnyű időszakra, amikor a kilenc hónapig tartó folyamatos szorongást mindössze pár napos jólétek szakították meg. Varga Vivien elárulta, az tartotta életben, hogy olyan emberekkel beszélt, akik ugyanezekkel a démonokkal küzdöttek, és tudta, hogy a visszatérő komor gondolatok másokban is lejátszódnak.

Egyetlen füves cigi robbantotta ki a pánikrohamot

Élete első, sokkoló pánikrohamát egy baráti társaságban elszívott füves cigi váltotta ki.

"Nem vagyok szerhasználó, de elszívtam egy füves cigit a barátaimmal, és nekem az hozta ki életem első pánikrohamát. Aztán teltek a hetek, és egy órámon ültem, amikor egy másodperc leforgása alatt elkezdtem magam kívülről hallani, hasonló volt, mint amikor be voltam tépve. Ekkor volt a második pánikrohamom. Próbáltam összeszedni magam, olyan érzés volt, mintha álmodnék."

Már a házból is félt kimenni

Nem ez volt az első eset, hogy Vivien hasonlót tapasztalt. Mint mondta, ötéves korában már átélt egy intenzív szorongó időszakot, amin akkor egy homeopátiás kezelés segített. Most, felnőttként viszont a tünetek az iskolába visszatérve újra lecsaptak rá. Végül a sürgősségin kötött ki, mert meggyőződése volt, hogy valami baj van az agyával.

Éreztem, hogy hosszabb, komolyabb lelki procedúra lesz... Elmentünk sürgősségire, mondván, hogy biztos baj van az agyammal. Teljes kivizsgálás után mondták, hogy nincsen semmi bajom, lelki eredetű a dolog. Sajnáltam, mert inkább mondják, hogy van egy konkrét fizikai bajom, amit lehet kezelni. De az, hogy nem tudják... Elkezdtem utána olvasni, és először a skizofréniára találtam rá, ettől is pánikoltam, a házból se mentem már ki ezután, annyira szorongtam.