Kitört a káosz, tömegjelenetbe torkollott egy 4 ezer fős rendezvény Magyarországon

Tömegjelenetbe torkollott a Videoton FC Fehérvár-Vasas NB II-es mérkőzés. Egy körülbelül 50-60 főből álló csoport a lefújás után, a stadionból kifelé összetűzésbe keveredet a rendezőkkel, valamint az intézkedő rendőrökkel.

Tömegjelenet a Videoton FC Fehérvár-Vasas meccs után

A meccset még április 26-án rendezték meg 4 ezer néző előtt, de a részletekre csak azután derült fény, hogy a Videoton FC Fehérvár hétvégi, Budafok elleni találkozóját kiemelt kockzatúnak minősítette a rendőrség. Emiatt ugyanis a Feol.hu megkereste a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, és az alábbi választ kapta:

Az április 26-án megrendezett Videoton FC Fehérvár–Vasas FC labdarúgó-mérkőzésen a biztosítási feladatokat ellátó rendőri állomány a mérkőzés során történt jogsértő cselekmények miatt intézkedés alá kívánta vonni az érintett szurkolókat. Ekkor egy körülbelül 50-60 főből álló csoport a stadionból történő távozása során az ott tartózkodó rendezőkkel, valamint az intézkedő rendőrökkel szemben fizikai erőszakot alkalmazott.

Az ügyben csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntettének gyanúja miatt nyomoznak. A történtek miatt egyébként a székesfehérváriak szurkolói keménymagja nem jelent meg a Budafok elleni összecsapáson – amit a csapat 3-1-re elveszített.