KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Alexandra, Erik névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitört a káosz, tömegjelenetbe torkollott egy 4 ezer fős rendezvény Magyarországon

tömegjelenet
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 20:25
Székesfehérvárrendőrség
Megdöbbentő eset történt Székesfehérváron. Tömegjelenet alakult ki egy 50-60 fős csoport és a rendőrök között a Videoton FC Fehérvár-Vasas meccs után.

Tömegjelenetbe torkollott a Videoton FC Fehérvár-Vasas NB II-es mérkőzés. Egy körülbelül 50-60 főből álló csoport a lefújás után, a stadionból kifelé összetűzésbe keveredet a rendezőkkel, valamint az intézkedő rendőrökkel.

Videoton FC Fehérvár-Vasas: Tömegjelenet alakult ki
Tömegjelenet alakult ki egy 50-60 fős csoport és a rendőrök között a Videoton FC Fehérvár-Vasas meccs után
(Képünk illusztráció) Fotó: Bors

Tömegjelenet a Videoton FC Fehérvár-Vasas meccs után

A meccset még április 26-án rendezték meg 4 ezer néző előtt, de a részletekre csak azután derült fény, hogy a Videoton FC Fehérvár hétvégi, Budafok elleni találkozóját kiemelt kockzatúnak minősítette a rendőrség. Emiatt ugyanis a Feol.hu megkereste a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, és az alábbi választ kapta:

Az április 26-án megrendezett Videoton FC Fehérvár–Vasas FC labdarúgó-mérkőzésen a biztosítási feladatokat ellátó rendőri állomány a mérkőzés során történt jogsértő cselekmények miatt intézkedés alá kívánta vonni az érintett szurkolókat. Ekkor egy körülbelül 50-60 főből álló csoport a stadionból történő távozása során az ott tartózkodó rendezőkkel, valamint az intézkedő rendőrökkel szemben fizikai erőszakot alkalmazott.

Az ügyben csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntettének gyanúja miatt nyomoznak. A történtek miatt egyébként a székesfehérváriak szurkolói keménymagja nem jelent meg a Budafok elleni összecsapáson – amit a csapat 3-1-re elveszített.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu