Horoszkóp: ezek a csillagjegyek a legjobbak együtt az ágyban

Az asztrológia szerint a születési idő és hely, valamint a csillag- és bolygóállások hatással vannak egy ember személyiségére, így a szexualitására is. Vannak bizonyos csillagjegyek, amikről úgy hírlik a legjobban passzolnak egymáshoz szexuális vágyak terén. Nézzük, mit árul el a horoszkóp!

A horoszkóp nem hazudik: ezek a csillagjegyek a legjobbak együtt az ágyban

A Kos legjobban az Oroszlánnal passzol.

Az Ikrek párja az ágyban a Mérleg.

A Skorpió és a Halak igazán jó párost alkotnak.

Kos és Oroszlán: tűz és szenvedély

Merészség, energia, szikrák. Két tűzjegytől mi mást is várhatnánk? Egy ilyen páros között csak úgy izzik a levegő. Mindketten keresik az újdonságot, az intim kalandokat. Ez a két csillagjegy tuti páros az ágyban!

Bika és Rák: mély érzelmi kapcsolat

A Bika föld, a Rák pedig vízjegyű az asztrológia szerint. A földjegy a stabilitást és az érzékiséget hozza a kapcsolatba, a vízjegy pedig érzelmi mélységet és gondoskodást. A két csillagjegy szülöttei között mély érzelmi kapcsolat jöhet létre, ami a szexuális életükre is kiterjed. A Bika kielégíti a Rák biztonság utáni vágyát, így szexuális életük szenvedélyes és megnyugtató is lehet egyben.

Ikrek és Mérleg: intellektuális kapcsolat

Mindkét csillagjegy levegő minőségű, ami azt jelenti, hogy az intellektuális kapcsolat fontosabb számukra, mint a testi örömök. Az Ikrek kíváncsi, a Mérleg pedig harmóniára törekszik. Ha mindkét fél kellően nyitott, ez a két tulajdonság jól ki tudja egészíteni egymást, és a szexuális kapcsolat varázslatos lehet kettejük között.

Oroszlán és Nyilas: kísérletező páros

Mindkettő tűzjegyű, az Oroszlán magabiztos, a Nyilas pedig spontán. Mindketten kalandvágyóak, nem is kell ennél több egy szenvedélyes szexuális kapcsolathoz. Ez egy tuti páros!

Szűz és Bak: gyakorlati intimitás

A Szűz és a Bak is a földjegyű minőséget képviseli. Ebből következik, hogy mindketten elsősorban a stabilitást keresik, anyagi és párkapcsolati szempontból egyaránt. Ha megtalálják egymást, igazi, élethosszig tartó szerelemben lehet részük. Nem ők a legnagyobb lepedőakrobaták, de egymás számára tökéletes szeretők.