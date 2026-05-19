Mohamed Szalah óriási botrány okozott, a szurkolók egyetértenek vele

Feszültté vált a hangulat a Liverpool háza táján, miután a csapat az Aston Villa elleni 4–2-es vereséggel elszalasztotta az esélyt arra, hogy bebiztosítsa helyét a következő Bajnokok Ligája-idényben. A találkozó után pár nappal Mohamed Szalah egy sokatmondó üzenetet tett közzé a közösségi médiában, amely elnyerte a szurkolók tetszését. Ám a bejegyzést élesen bírálta a Manchester United legendája, Gary Neville, aki nem értett egyet az egyiptomi sztár megszólalásával.

Mohamed Szalah egy sokatmondó üzenetet tett közzé a közösségi médiában Fotó: James Gill - Danehouse

A Liverpool már húsz vereségnél tart az idényben, ráadásul trófea nélkül zárja a szezont, ami komoly csalódást jelent a klubnál. A nyáron távozó Mohamed Szalah a pénteki, Aston Villa elleni vereség után nyíltan beszélt a problémákról, amit egy Instagram-bejegyzésében osztott meg a követőivel:

Láttam ezt a klubot bajnokká válni. Ehhez kemény munka kellett, és én mindig mindent megtettem azért, hogy segítsem ezen az úton. Semmi sem tölt el nagyobb büszkeséggel ennél. Az, hogy ebben az idényben ismét összeomlottunk, nagyon fájdalmas, és nem ezt érdemlik a szurkolóink. Azt szeretném látni, hogy a Liverpool visszatér ahhoz a heavy metal támadófutballhoz, amitől az ellenfelek félnek, és újra olyan csapat lesz, amely trófeákat nyer. Ez az a futball, amit én ismerek és játszani tudok, és ezt az identitást kell visszahozni és hosszú távon megtartani. Ez nem lehet alku tárgya, és mindenkinek, aki ehhez a klubhoz csatlakozik, alkalmazkodnia kell ehhez. Néhány itt-ott megnyert mérkőzés nem az, amiről a Liverpoolnak szólnia kell. Minden csapat nyer találkozókat. A Liverpool mindig is nagyon sokat fog jelenteni nekem és a családomnak. Azt szeretném látni, hogy a klub még jóval azután is sikeres lesz, hogy én már továbbléptem. Ahogy mindig is mondtam, a következő évadbeli BL-szereplés kiharcolása a minimum, és én mindent meg fogok tenni azért, hogy ez sikerüljön

- fogalmazott Szalah, és a megszólalása után rengeteg szurkoló állt az egyiptomi klasszis mellé a közösségi médiában. Többen úgy vélték, végre valaki nyíltan kimondta azt, amit korábban senki sem mert megfogalmazni a klub helyzetével kapcsolatban. Voltak, akik arról biztosították Szalah-t, hogy minden körülmények között mellette állnak, mások pedig egyszerűen a világ legjobb futballistájának nevezték a Liverpool támadóját.