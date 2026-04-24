Halott kislány sikolyai verik fel az éjszakai pláza csendjét: a biztonsági kamera mindent vett

A legtöbben csak a csillogást, a tömeget és a kirakatokat látják, de miután az utolsó vásárló is távozik, a plázák kongó folyosói félelmetes helyszínné változnak. Egy Tanya nevű TikToker korábban biztonsági őrként dolgozott egy bevásárlóközpontban, és amit ott tapasztalt, arra nincsenek észszerű magyarázatok: a nő szerint ugyanis megmagyarázhatatlan paranormális jelenség szemtanúja volt. A helyszínnek tragikus múltja van: évekkel korábban egy kislány fulladt bele az épület közepén álló díszkútba.

A biztonsági kamera rögzítette, ahogy a paranormális jelenség során a láthatatlan alak az őr mellett várakozik Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Sikolyok a mosdóból

Tanya elmesélte, hogy az éjszakai műszakok során többször is gyereksikolyok törték meg a csendet. A hangok egyértelműen a mosdók környékéről érkeztek, ám hiába rohantak oda az őrök, a helyiség minden alkalommal teljesen üres volt. De ez még semmi volt ahhoz a jelenéshez képest, amit a technika is rögzített.

Ez a paranormális jelenség az őröket is halálra rémítette

Egyik este a diszpécserek észlelték a kamerán, hogy valaki még mindig az ételudvarban tartózkodik, közvetlenül a fagylaltozó előtt. Azonnal odaküldték a gyalogos járőrt, hogy tessékelje ki az idegent. A kamerákon tisztán látszott egy fehér pólós, farmernadrágos, baseballsapkás férfi.

A járőr megérkezett a helyszínre, de a rádión keresztül csak értetlenkedve jelentkezett be: ő nem lát senkit. Tanya és kollégái hitetlenkedve nézték a monitort.

A biztonsági őr ott állt a kamera előtt, feltartott kézzel jelezve, hogy üres a tér. De miközben ezt csinálta, a férfi ott állt háttal a kamerának, mintha épp ételt akarna rendelni a pénztárnál

– emlékezett vissza a nő.

A döbbenet akkor érte el a tetőfokát, amikor rájöttek: a férfi és az őr szó szerint egymás mellett álltak.

Gyakorlatilag egymás mellett álltak. Az őr a kamerába nézve vonogatta a vállát, miközben a férfi ott állt mellette, mozdulatlanul.

Amikor az őrt visszahívták a központba, hogy megmutassák neki a felvételt, a férfi sokkot kapott. A kamera rögzítette a jelenést, de a fizikai valóságban nem volt ott senki.

Nem ez az egyetlen kísértetjárta hely

Tanya története valóságos lavinát indított el a neten, és mások is beszámoltak a munkahelyi borzalmakról. Egy kórházi dolgozó például egy természetellenesen magas alakról mesélt, míg egy másik kommentelő szerint a férje pizzát szállított egy szellemnek a helyi hullaházba – írja a Chip Chick.