ADHD: így lehet könnyebb az élet figyelemzavarral

Az ADHD figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarként az idegrendszer fejlődési eltérésével jár.

Három fő formája van: figyelemhiányos, hiperaktív-impulzív és vegyes típus.

Nem csak a gyerekek betegsége – felnőttkorban is diagnosztizálható és kezelhető.

Nőknél és lányoknál a tünetek jellemzően eltérő formában jelennek meg, ezért sokszor félrediagnosztizálják őket.

A leghatékonyabb kezelési módja a gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelés kombinációja.

Az ADHD nem fegyelmezetlenség vagy lustaság – idegrendszeri eltérés, amely kezelést igényel.

Az ADHD-ról az elmúlt évtizedekben sokat tanult az orvostudomány – és amit megtudtunk, alapvetően átformálta azt, ahogy a zavarról gondolkodunk. Nem egyszerűen figyelmetlenségről vagy rossz nevelésről van szó, hanem az agy dopaminrendszerének sajátos működésmódjáról, amely egész életen át elkísér.

Az ADHD tünetei – miben különbözik a hétköznapi szétszórtságtól?

Az ADHD tünetei három fő területen jelennek meg: a figyelemszabályozásban, az impulzuskontrollban és – a hiperaktív típusnál – a mozgásos nyugtalanságban. A figyelemhiányos tünetekre jellemző, hogy az érintett nehezen tartja fenn a figyelmét hosszabb ideig, könnyen eltereli bármilyen külső inger, feladatokat hagy félbe, elveszíti a tárgyait és a gondolatait, és folyamatosan felejt el mindennapi kötelezettségeket.

A hiperaktív-impulzív tünetekre a mozgásos nyugtalanság, a türelmetlenség, a várakozási nehézség, a mások mondataiba való belevágás és a meggondolatlan döntések jellemzők. Felnőttkorban a külső hiperaktivitás sokszor csökken, és inkább belső nyugtalanságként, folytonos gondolatkavargásként nyilvánul meg – ez az egyik oka, amiért a felnőttkori ADHD nehezebben ismerhető fel.

A hétköznapi figyelmetlenségtől az ADHD abban különbözik, hogy a tünetei tartósan, több életterületen egyszerre vannak jelen, és lényegesen rontják az életminőséget – a munkában, a tanulásban, a kapcsolatokban és az önellátásban egyaránt. Az érintett személy rendszerint többet küzd egy adott feladattal, mint amennyi a képességei alapján indokolt lenne.