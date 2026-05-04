"Szeretlek! ... Tudom" – Harrison Ford szexjátékszernek használta Carrie Fishert

Ma van a Star Wars nap, amikor az űroperán kívül a filmeket övező belsős pletykák is szóba kerülnek. Han Solo (Harrison Ford) és Leia hercegnő (Carrie Fisher) szerelmének alakulása az eredeti Star Wars-trilógia egy ritkábban említett, de ugyanúgy fontos eleme volt. Az új reményben még csak csipkelődtek egymással, A birodalom visszavágban pedig már el is csattant az első csók, de a karaktereket alakító sztárok ekkor már sok dolgon túl voltak.

Közben Mark Hamill csak csinálta a dolgát a háttérben — igazi Star Wars hős! (Fotó: ZUMA Press)

Harrison Ford felesége nem tudott arról, hogy Carrie Fisherrel csalja a Star Wars-filmek forgatásai alatt

Carrie Fisher halála előtt kiadott egy életrajzi könyvet A hercegnő naplója címen, ahol életének legfőbb állomásairól írt kendőzetlen őszinteséggel. Itt fejtette ki először, hogy 1977-ben, George Lucas születésnapi buliján a filmes stáb jelentős része mellett ott volt ő is, mint egyetlen nő. Az akkor még igen fiatal — mindössze 19 éves — és az alkoholt igen nehezen toleráló színésznőre sorra nyomultak a stábtagok, ezzel merőben kényelmetlen helyzetbe hozva őt. Harrison Ford ekkor lépett közbe, kiemelve Fishert a zavaros szituációból.

A hősies cselekedet után, az akkor harmincas éveiben járó házas édesapa, Harrison Ford kocsival hazavitte őt és amolyan filmes fordulattal megcsókolta Carrie Fishert. Ami ezután jött, abban viszont semmi romantika nem volt.

Carrie Fisher fiatalon amolyan naiv szerelemmel, de mondhatni tetőtől talpig bele volt esve Fordba, miközben a fickó a karakteréhez hasonló flegma macsósággal csak szexjátéknak használta őt. Ahogy Fisher arról többször is beszámolt, olyan volt, mintha hétköznap ők lennének Han Solo és Leia, hétvégén pedig Fisher és Ford. A memoárból kiderül, hogy röpke három hónapos, kifejezetten szexre építő kapcsolatuk alatt Carrie Fisher már az esküvőjüket tervezte és az utolsó pillanatig azt remélte, hogy Harrison Ford elhagyja érte a feleségét… mindhiába. A két színész egyik napról a másikra egyszerűen már nem találkoztak a kamerákon kívül, a lány pedig összetört szívvel maradt magára.

Mindezt úgy, hogy még két filmben is el kellett játszaniuk ezután, hogy ők amúgy szerelmesek egymásba. Amikor az első csók elcsattant Han Solo és Leia között, akkor már ez a bizarr kapcsolat közöttük már több éve lezárult. Sőt, ennek tudatában a Star Wars-univerzum egyik leghíresebb párbeszéde is átértékelődött. Mielőtt Darth Vader lefagyasztja Han Solot, a franchise legszívszorítóbb két mondata hangzik el:

Leia: Szeretlek! Solo: Tudom.

Mindezt úgy, hogy nem ez volt az eredeti forgatókönyvben. Harrison Ford önmagától döntött úgy, hogy ezt a jelenetet improvizálja és olyan jól sikerült, hogy bekerült a végső vágatba is. Pedig minden bizonnyal a rendező, George Lucas és a teljes stáb is tudott arról, hogy mi volt kettejük között.