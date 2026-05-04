Meghökkentő üzenet: gruppen partiba hívták Peller Annát – nem akármilyen feltétellel!

A sztárok postaládájába nap mint nap érkeznek furcsa üzenetek, de van, ami még a legtapasztaltabbakat is meglepi. Peller Anna most egy olyan történetet osztott meg, ami garantáltan kiveri a biztosítékot.

Peller Anna színésznőként gyakran kap üzenetet ismeretlenektől (Fotó: Mediaworks archív)

Peller Anna és a Veszedelmes viszonyok

Peller Anna még áprilisban a húgával közös podcast-jükben, az Így jártam a nővéremmel 8. epizódjában mesélte el a humoros, és nem mindennapi történetét. Peller Mariann Lélekközösség YouTube-csatornáján ugyanis egy igazán különös és sokakat érintő témát boncolgatott a testvérpár, a beszélgetésében arról esett szó, ki milyen meghökkentő engedélykérésekkel találkozik a közösségi médiában (vagyis milyen, gyakran kéretlen üzenetek landolnak a színésznőnél). Bár sokan privát emberként is kapnak furcsa üzeneteket, Anna intim története minden mezőnyből kiemelkedik.

Az engedélykérések a kedvenc felületem. Képzeljétek el, hogy a Veszedelmes viszonyokban ugye ilyen kicsit rokokó-klasszik jelmezem van, ami tényleg mindenkinek jól áll. Az a viselet a nők virágkora lehetett, abban a ruhában nem látszik semmi az ember testalkatából, csak egyszerűen jó dereka van az embernek, gyönyörű mellek, mindenkiből kihozza a maximumot. És én sztoriban a közösségi oldalaimon mindig ki szoktam tenni, hogy milyen előadás van, így tettem most is, kiírtam, hogy „ma Veszedelmes viszonyok”, és akkor néhány kép rólam, meg csoportkép.

Peller Mariann podcastjában hahotázás követte a szokatlan történetet (Fotó: Mediaworks archív)

„Egy beöltözős gruppen partiba Ausztriába”

Az igazi döbbenet azonban csak ezután jött. Egy ilyen poszt után ugyanis érkezett egy üzenetet, amiben szokatlan felkérést kapott a színésznő.

Hello! Szeretnélek meghívni egy beöltözős gruppen partiba Ausztriába, és a kérés, hogy ebben a jelmezben gyere. Revoluton fizetek. Írd meg, hogy mennyi.

A történeten testvére, Mariann sem tudott szó nélkül elmenni a beszélgetés közben és a tőle megszokott módon humorral reagált.

Az OnlyFans óta ez egy csodálatosan virágzó iparág... Te már mit kereshetnél ezzel? Tízmilliomos lehetnél ebből a dologból. Ráadásul van egy ilyen mamamaci, tudod, ilyen milf kisugárzásod

– nevetett a műsorvezető a testvérével az eseten. És bár Anna története valóban inkább megmosolyogtató, jól mutatja, milyen meglepő helyzetekkel találkozhatunk az online térben. Egy biztos: Peller Anna ezt az üzenetet nem fogja egyhamar elfelejteni.