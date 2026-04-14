„13 percre meghaltam, majd egy egyszerű üzenettel küldtek vissza a túlvilágról”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 14:00
Hihetetlen halálközeli élményekről mesélt egy nő. Autóbaleset után 13 percet töltött túlvilágon, de most már másképp tekint a halálra.

Egy nő, akit 13 percre halottnak nyilvánítottak, elárulta, hogyan küldték vissza a túlvilágról, azzal az üzenettel, hogy „a halál nem igazi - valójában csak a kezdet.” Nicole Kerr látta, ahogy az élete lepereg a szeme előtt, miközben a Corvette autója felett elvesztette az irányítást.

Perceket töltött a túlvilágon a nő balesete után. Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

Túlvilági látogatásai után már nem fél a haláltól a nő

A baleset következtében egy hatalmas sziklának csapódott a jármű, Nicole pedig a levegőbe repült, majd a földbe zuhant. A mentőszolgálat munkatársai összegyűrve találták meg, mint egy papírdarab. A most 62 éves nőt halottnak nyilvánították, és 13 percig letakarva feküdt, mielőtt visszatért az élők közé. Azonban a túlvilágon töltött ideje alatt felbecsülhetetlen értékű meglátásokra tett szert, amelyek átalakították az életét.

„Egy teljesen természetesnek érzett közönnyel néztem, ahogy a testemre húzzák azt a lepedőt” – mondta a volt légierős kadét, hozzátette, hogy ekkor minden oldalról fényáradat áradt rá.

Minden porcikámat beborította, és boldog voltam. A becsapódás okozta fájdalom helyett csak békét éreztem. Aztán egy angyal fogadott, akiről rájöttem, hogy a néhai nagyapám. Megmutatta nekem, hogy az élet, amit éltem, valójában nem az enyém.

Nicole, aki akkoriban mindössze 19 éves volt, nemrég csatlakozott a légierő kadétjaihoz apja kérésére. Miközben egy rangidős kadéttal utazott vissza a bázisra, a dolgok drámai fordulatot vettek, ugyanis a férfi szexuálisan kezdett közeledni felé. A nő visszautasítása után a másik kadét megpörgette dühösen a kormányt, ami végül a balesethez vezetett. Viszont Nicole állítása szerint a másik oldalon rájött, hogy mindez nem történt volna meg, ha a szívére hallgat, ahelyett, hogy mások elvárásainak hajol meg.

Csak azért csatlakoztam az Akadémiához, hogy örömet szerezzek apámnak. Állandó félelemben éltem, próbáltam beilleszkedni egy olyan katonai formába, ami nem illett a lelkemhez. Valaki más elismeréséért éltem, és elnyomtam a saját lelkemet, hogy túléljek. Úgy éreztem, hogy a félelem súlya elolvad a fényben. Csak a teljes elfogadás volt.

Az angyal ezután közölte Nicolelal, hogy itt az ideje a visszatérésének. „Elviselhetetlen volt a gondolat, hogy visszatérjek egy megtört testbe. Valójában vitatkoztam vele. Azt kiabáltam, hogy nem akarok menni, és hogy örökre ebben a boldogságban akarok maradni. De nem volt más választásom” - mondta a nő.

Visszatérve a fizikai világba, egy mentőorvos szegycsont-kúpnyomást alkalmazott, aminek hatására Nicole életjelet adott, így megkezdték az újraélesztést. Sérüléseinek súlyossága hamarosan nyilvánvalóvá vált, beleértve a többszörös töréseket, a szétzúzott medencét, a zúzódásos csuklót, a fejét és mellkasát ért súlyos sérüléseket, valamint az idegkárosodás miatt majdnem amputált lábat. Szerencsére az orvosoknak sikerült stabilizálniuk összeroncsolt testét, de csak átmenetileg, ugyanis 2 héttel később szepszist és üszkösödést kapott.

Bár azonnal a műtőbe tolták, szíve megállt, és ismét a túlvilágra került, ahol egy angyal várta.

Miután a ragyogó fehér fénybe léptem, egy másik angyal üdvözölt, és azt mondta, hogy a földi munkám még nem ért véget. Egy küldetés vár rám.

Bár visszatért az élők közé, 3 hónappal később folyadék gyülemlett fel tüdejében, így ismét átélt egy halálközeli élményt. Ekkor azonban megértett egy fontos üzenetet: „A halál nem a vég. Mindannyian halhatatlan lények vagyunk, akik átmeneti fizikai élményben részesülnek” - idézte szavait a Mirror.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
