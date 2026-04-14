„13 percre meghaltam, majd egy egyszerű üzenettel küldtek vissza a túlvilágról”

Egy nő, akit 13 percre halottnak nyilvánítottak, elárulta, hogyan küldték vissza a túlvilágról, azzal az üzenettel, hogy „a halál nem igazi - valójában csak a kezdet.” Nicole Kerr látta, ahogy az élete lepereg a szeme előtt, miközben a Corvette autója felett elvesztette az irányítást.

Perceket töltött a túlvilágon a nő balesete után.

Túlvilági látogatásai után már nem fél a haláltól a nő

A baleset következtében egy hatalmas sziklának csapódott a jármű, Nicole pedig a levegőbe repült, majd a földbe zuhant. A mentőszolgálat munkatársai összegyűrve találták meg, mint egy papírdarab. A most 62 éves nőt halottnak nyilvánították, és 13 percig letakarva feküdt, mielőtt visszatért az élők közé. Azonban a túlvilágon töltött ideje alatt felbecsülhetetlen értékű meglátásokra tett szert, amelyek átalakították az életét.

„Egy teljesen természetesnek érzett közönnyel néztem, ahogy a testemre húzzák azt a lepedőt” – mondta a volt légierős kadét, hozzátette, hogy ekkor minden oldalról fényáradat áradt rá.

Minden porcikámat beborította, és boldog voltam. A becsapódás okozta fájdalom helyett csak békét éreztem. Aztán egy angyal fogadott, akiről rájöttem, hogy a néhai nagyapám. Megmutatta nekem, hogy az élet, amit éltem, valójában nem az enyém.

Nicole, aki akkoriban mindössze 19 éves volt, nemrég csatlakozott a légierő kadétjaihoz apja kérésére. Miközben egy rangidős kadéttal utazott vissza a bázisra, a dolgok drámai fordulatot vettek, ugyanis a férfi szexuálisan kezdett közeledni felé. A nő visszautasítása után a másik kadét megpörgette dühösen a kormányt, ami végül a balesethez vezetett. Viszont Nicole állítása szerint a másik oldalon rájött, hogy mindez nem történt volna meg, ha a szívére hallgat, ahelyett, hogy mások elvárásainak hajol meg.

Csak azért csatlakoztam az Akadémiához, hogy örömet szerezzek apámnak. Állandó félelemben éltem, próbáltam beilleszkedni egy olyan katonai formába, ami nem illett a lelkemhez. Valaki más elismeréséért éltem, és elnyomtam a saját lelkemet, hogy túléljek. Úgy éreztem, hogy a félelem súlya elolvad a fényben. Csak a teljes elfogadás volt.

Az angyal ezután közölte Nicolelal, hogy itt az ideje a visszatérésének. „Elviselhetetlen volt a gondolat, hogy visszatérjek egy megtört testbe. Valójában vitatkoztam vele. Azt kiabáltam, hogy nem akarok menni, és hogy örökre ebben a boldogságban akarok maradni. De nem volt más választásom” - mondta a nő.