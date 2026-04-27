Egy tudós végre felfedte, mi történik a halál után

Egy ismert tudós, Brian Cox elárulta, mit gondol a halál utáni létről, amely sok embert megoszt. A híres fizikus számos mélyreható beszélgetésben fedte fel nézeteit és álláspontját a témával kapcsolatban.

A tudós szerint ez történik a halál után

Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Brian Cox őszinte ember, ő volt az, akit mélységesen felháborított egyes emberek lapos-Föld elmélete. „Szerintem a lapos-Föld elmélet egyszerűen bizarr” - mondta, hozzátéve, hogy nem érti azokat az embereket, akik ebben hisznek, de nagy az esélye, hogy egy összeesküvés-elmélet klub tagjai.

Brian Cox tavaly leült beszélgetni Fearne Cottonnal, a Happy Place podcastben, ahol megkérdezték tőle, hogy szerinte mi történik a halál után.

Széles skálája létezik a hiedelmeknek, hiszen van, aki a mennyben és pokolban hisz, mások szerint pedig túlvilág van, de Cox nem hisz egyikben sem. Azzal kezdte, hogy feltette a költői kérdést, miszerint „Mi az élet?”, amit persze nem tudunk pontosan megválaszolni, de ami biztos, hogy bizonyos dolgokat meg tudunk határozni, például az energiát.

Oxigénben égetjük el az ételt, és ha abbahagyjuk az oxigénben történő elégetést, akkor meghalunk. Tehát van energia abban, ahogyan egy gőzgép működik. Aztán van információ is, amit feldolgoz. Tehát van egy információs és egy energiakomponens

- kezdte magyarázatát.

„Kell lennie egy energiaforrásnak, képesnek kell lenned dolgokat csinálni, miközben a szerkezeted megmarad, és hasonlók, ami azt jelenti, hogy ugyanolyan, mint az iPhone-od, ami leállítja az információk feldolgozását, amikor kiveszed az akkumulátort” - idézi szavait a Unilad.

Ezért is azt mondja, hogy ha a gép leáll, nem maradhat fenn a tudatos elme. Brian Cox elismerte, hogy szavai kemények, de elképesztőnek is gondolja. Szerinte figyelemre méltó, hogy létezik egy ilyen dolog, amely egyszerűen engedelmeskedik a fizika törvényeinek, a fizika törvényei pedig meglehetősen egyszerűek. A fizikus elismerte, hogy nem tudja mindenre a választ.

Cox nemrégiben a Guardiannek adott interjút, amiben elmondta, hogy melyik tudományos kérdésre szeretne már régóta választ kapni. „Szeretném tudni, hogy van-e élet a Földön kívül a Naprendszerben vagy máshol” - mondta.

Kíváncsi, hogy meddig kell elmenni ahhoz, hogy idegen életformát fedezzenek fel valahol.