Magyar bíboros léphet Szent Péter trónjára

Annyi bizonyos, hogy bárki lesz is a következő pápa, nehéz örökséget kap majd a cím mellé: Ferenc pápa ugyanis – 2013-as megválasztásakor tett ígéreteihez híven – olyan úton indította el a Katolikus Egyházat, amelyre korábban még egyetlen elődje sem lépett. Ferenc pápa nemcsak első dél-amerikai egyházfő volt, de egyházi vezetőként elsőként is foglalt állást olyan kérdésekben, amelyekben elődei nem. Nagy hangsúlyt helyezett a társadalmi igazságosságra, de a környezetvédelem kérdésében is markáns véleményt fogalmazott meg. Ferenc pápa úgy érezte, hogy meg kell reformálni az egyházat, amelynek sokkal modernebbnek kell lennie – a saját érdekében is. Ő volt az, aki tettekkel is elkezdte bevezetni a Katolikus Egyházat a 21. századba. Halála után ezért sem mindegy, hogy ki követi majd a Vatikán élén - írja a Ripost.

Bárki is lesz Ferenc pápa követője a Vatikán élén, nehéz örökség vár rá Fotó: AFP

Így választják majd meg Ferenc pápa utódját

Az évszázados hagyományok szerint a pápaválasztó bíborosi testület, azaz a konklávé nagyjából 2-3 héttel Ferenc pápa halálát követően ül össze a római Sixtus-kápolnában, hogy titkos szavazással döntsön az új pápa személyéről. Egészen addig tanácskoznak majd zárt ajtók mögött, amíg nincs meg a kétharmados többség a szavazás végén az új pápa személyét illetően. Ekkor száll majd fel a kápolna kéményéből az a bizonyos fehér füst, ami jelzi a majd másfél milliárd katolikusnak világszerte, hogy „van pápánk!”

Ők a legesélyesebbek Szent Péter trónjára

Az új pápa a Bíborosi Kollégium tagjai közül kerül majd ki – azokat leszámítva, akik már betöltötték a 80. életévüket. A jelenlegi 253 bíboros közül ez 140 főre szűkíti az esélyesek körét, amelyben még így is ott van két magyar! Egyikük Német László, a belgrádi főegyházmegye metropolita érseke, aki tavaly december 7-én lett 23 társával együtt a konklávé tagja.

A Vatikán ügyeiben jártas újságírók és szakértők által nemrégiben létrehozott collegeofcardinalsreport.com nevű oldal 40 főre szűkíti azoknak a bíborosoknak a számát, akik érdemben esélyesek arra, hogy Ferenc pápát kövessék a trónon.Ebben a névsorban már csak egy magyar bíboros, Erdő Péter neve szerepel, ugyanakkor az övé a legesélyesebbek között.A portál már csak azért is mérvadó a kérdésben, mert maga Ferenc pápa irányítása alatt született meg nem titkoltan azzal a céllal, hogy a segítségével bárki tájékozódhasson a pápaválasztás folyamatának részleteiről és bemutassa a legesélyesebb bíborosok munkásságát, valamint életútját az érdeklődők számára. Erdő Péter egyébként kifejezetten jó viszonyt ápolt Ferenc pápával.