Ők lesznek A Fehér lótusz 4. évadának első vendégei: Szobortestű viking és a legflúgosabb angol színésznő is becsekkolt

Megkezdődtek az HBO Max sikersorozata, A Fehér Lótusz folytatásának munkálatai. Az új évad új helyszínen játszódik majd, méghozzá a festői francia Riviérán, és ehhez a környezethez természetesen új szereplők is dukálnak. Az HBO Max már két biztos befutót bejelentett Alexander Ludwig és AJ Michalka személyében, emellett pedig előrehaladott tárgyalásokat folytat Helena Bonham Carterrel, aki méltó utódja lehet Jennifer Coolidge és Parker Posey flúgos karaktereinek.

Helena Bonham Carter lehet A Fehér lótusz egyik vendége (Fotó: www.photopress.at)

A Fehér Lótusz új évadának sztárjai

A hírek szerint A Fehér Lótusz negyedik évadának forgatása nyáron kezdődik, addig pedig folyamatosan jelentik be az új szereplőket. Elsőként az a hír érkezett, hogy a kétszeres Oscar-jelölt Helena Bonham Carter már megállapodás közeli állapotban van a producerekkel. A Tim Burton- és Harry Potter-filmekből ismert, 59 éves angol színésznő köztudottan kedveli a szeszélyes és extravagáns figurákat, így – amennyiben hivatalossá válik a szerződés – szinte biztos, hogy a sorozat egyik fénypontja lesz az angol díva.

Alexander Ludwig már biztosan a francia riviérán fog napozni (Fotó: Faye Sadou/MediaPunch)

Pár nappal később azonban újabb hír borzolta a kedélyeket: a gyengébbik nem képviselőinek sikerült megtalálni az „álompasit” a francia Riviérára. Theo James és Patrick Schwarzenegger után a készítők reményei szerint ezúttal Alexander Ludwig dobálja majd a textilt rendesen. A Vikingek című sorozatból ismert színész karakteréről egyelőre nincsenek pontos információk, de elnézve Ludwigot, ez aligha lesz döntő kérdés. A férfi rajongóknak sem lesz okuk panaszra, ugyanis AJ Michalka is leszerződött a legendás sorozat új évadába. A 34 éves színésznő számára ez komoly visszatérés lehet, hiszen az utóbbi időben inkább csak rövidebb sorozatszerepekben tűnt fel. Tinikorában azonban olyan filmekben láthattuk, mint a Komfortos mennyország vagy a Super 8.

AJ Michalka nagy visszatérése lehet a széria (Fotó: CraSH)

A casting jelenleg is zajlik, a sorozat forgatását pedig várhatóan nyáron kezdi meg Mike White, aki továbbra is írója, producere és rendezője a szériának. Egy fontos hiányzó azonban már biztos: Cristóbal Tapia de Veer. A chilei–kanadai zeneszerző bejelentette, hogy a harmadik évad készítése során olyan súlyos kreatív nézeteltérései voltak Mike White-tal, hogy nem kíván tovább dolgozni a sorozaton.