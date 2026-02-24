Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Megtalálhatták Csontnélküli Ivar sírját: valóban létező személy lehetett a kegyetlen viking király?

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 18:15
VikingsCsonttalan Ivarvikingkirály
Lázban tartja a régészeti világot a legújabb felfedezés, amely szerint egy cumbriai domb alatt rejtőzhet Észak-Európa egyik legrettegettebb harcosa. Az angliai helyszín és a korábban talált leletek alapján Steve Dickinson kutató meg van győződve arról, hogy megtalálta azt a helyet, ahol a legendás viking király végső nyugalomra lelt.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A felfedezés híre azonnal bejárta a világsajtót, mivel a Vikingek című sorozat sikere óta hatalmas az érdeklődés a Ragnar-fiúk, különösképpen a kegyetlen viking király, Csontnélküli Ivar sorsa iránt. A sorozat látványos képsorai újra divatba hozták a skandináv történelmet, ám a legfrissebb kutatások most a valóság és a mítosz mezsgyéjén mozognak.

Csontnélküli Ivar, a viking király, és testvére, Ubba egy hajón utaznak Anglia felé egy XV. zázadi miniatűrön.
Csontnélküli Ivar, a viking király, és testvére, Ubba, amint apjuk, Loðbrók megbosszulására indulnak.
Fotó: wikipédia
  • Régészeti szenzáció: egy cumbriai domb alatt, hajósírban pihenhet a félelmetes viking hadúr.
  • Történelmi rejtély: Ivar testi adottságai és halálának pontos helyszíne évszázadok óta vitatott.
  • Bizonyítékok: a domb alakja és a környéken talált IX. századi vasszegek igazolhatják az elméletet.

Valóban a viking király maradványait rejti a Derbyshire-i sír?

Steve Dickinson régész szerint a Cumbria megyei Heathwaite Hill nem csupán egy természetes magaslat, hanem egy monumentális viking hajósír. A kutató úgy véli, hogy a domb mélyén maga Csontnélküli Ivar, a hírhedt viking vezér nyugszik, akit egy 25-30 méter hosszú hajóba temettek el. Az elmélet alapját a domb formája és tájolása – kilátással a Morecambe-öbölre – adja, amely kísértetiesen hasonlít a Skandináviában már feltárt királyi temetkezési helyekre, jóllehet, az átlag viking sírok nem voltak ilyen grandiózusak. Dickinson szerint a helyszín stratégiai jelentősége és a közelben korábban talált IX. századi vasszegek mind a viking jelenlétet igazolják.

A svédországi Uppsala viking királyi halomsírjai.
A svédországi Uppsalában található viking királyi sírok; a halmok jól tükrözik a viking kori temetekezések jellegét. 
Fotó: Duncan A Brown /   shutterstock

Ivar halálának helyszíne régóta vita tárgya, hiszen egyes források Dublint, mások a derbyshire-i Reptont jelölik meg nyughelyeként. A régész szerint azonban a cumbriai helyszín rituális szempontból sokkal inkább méltó lenne egy olyan kaliberű uralkodóhoz, mint Ivar. A kutatás során modern talajradaros vizsgálatokat is terveznek, hogy roncsolásmentesen térképezzék fel a föld alatti anomáliákat. Bár sok történész szkeptikus, a felfedezés teljesen átírhatná Észak-Anglia viking kori történelmét. Egy ilyen volumenű lelet megtalálása nemzetközi jelentőségű tudományos áttörés lenne. Dickinson bízik benne, hogy a domb rétegei alatt rejtőző bizonyítékok végre pontot tesznek a legendás hadúr nyughelye körüli találgatásokra.

A táj, ahol Dickinson Csontnélküli sírját feltételezi:

Ki volt Csontnélküli Ivar?

A történeti források és a skandináv sagák szerint Csontnélküli Ivar (Ivar Ragnarsson) a legendás Ragnar Lodbrok és Aslaug fia volt.

A IX. század második felében tűnt fel az európai hadszíntereken, különösen a mai Anglia területén, ahol könyörtelen stratégiájáról vált híressé. 865-ben ő vezette azt a hatalmas dán sereget, amely bosszúhadjáratot indított Ælla northumbriai király ellen, aki korábban kivégeztette az apjukat. Ivar nem csupán egy volt a vezérek között; a legtöbb forrás őt nevezi meg a Nagy Pogánysereg legfőbb agyaként és taktikai zsenijeként. Uralma alatt esett el York városa, és az ő nevéhez fűződik Edmund kelet-angliai király rituális meggyilkolása is, amellyel végleg megszilárdította hatalmát a térségben.

Ragnar Lodbrok két fiával, Ivarral és Ubbával egy XV. századi miniatűrön.
Ragnar Lodbrok két fiával, Csontnélküli Ivarral és Ubbával egy XV. századi miniatűrön.
Fotó: wikipédia

Miért nevezték a legendás viking vezért Csontnélkülinek?

A „Csontnélküli” jelző eredete évszázadok óta foglalkoztatja a kutatókat, és számos elmélet született a magyarázatára. A skandináv mondák, például a Ragnar fiai, kifejezetten úgy írják le, hogy Ivar testéből hiányzott a csont, vagy lábai rendkívül gyengék voltak, ezért pajzsokon emelték a magasba az ütközetek során.

Egy modern orvosi feltételezés szerint Ivar egy ritka genetikai betegségben, az üvegcsontúságban (osteogenesis imperfecta), egy ma is rettegett betegségben szenvedhetett, ami miatt a csontjai fokozottan törékenyek voltak. Létezik azonban olyan vélemény is, amely szerint a név csupán a hajlékonyságára, esetleg fizikai erejére utalt, míg mások szerint a "csontnélküliség" az utódok hiányát, azaz az impotenciát jelölte metaforikusan.

Nézd meg, milyen volt egy viking hajósír:

Ivar létezését ma már tényként kezeli a történettudomány, hiszen nemcsak a sagák, hanem a hitelesebb angolszász krónikák és az ír évkönyvek is megemlékeznek róla. Az ír forrásokban "Imar" néven bukkan fel, mint Dublin alapítója és a tengerentúli északi vikingek ura, aki haláláig meghatározta a brit szigetek politikai térképét.

Akár betegség, akár egy különleges harci stílus állt a gúnynév mögött, Csontnélküli Ivar bebizonyította, hogy a stratégiai elme és a kíméletlen akarat fontosabb a nyers fizikai erőnél. A rejtélyes vezér alakja így marad fent az utókor számára: egy törékeny testbe zárt, de megállíthatatlan hódítóként.

Nézd meg a Vikingek 6. évadának előzetesét, amelyben Csontnélküli Ivar és testvére Björn Ironside csap össze:

