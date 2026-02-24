Megtalálhatták Csontnélküli Ivar sírját: valóban létező személy lehetett a kegyetlen viking király?

A felfedezés híre azonnal bejárta a világsajtót, mivel a Vikingek című sorozat sikere óta hatalmas az érdeklődés a Ragnar-fiúk, különösképpen a kegyetlen viking király, Csontnélküli Ivar sorsa iránt. A sorozat látványos képsorai újra divatba hozták a skandináv történelmet, ám a legfrissebb kutatások most a valóság és a mítosz mezsgyéjén mozognak.

Csontnélküli Ivar, a viking király, és testvére, Ubba, amint apjuk, Loðbrók megbosszulására indulnak.

Fotó: wikipédia

Régészeti szenzáció: egy cumbriai domb alatt, hajósírban pihenhet a félelmetes viking hadúr.

egy cumbriai domb alatt, hajósírban pihenhet a félelmetes viking hadúr. Történelmi rejtély: Ivar testi adottságai és halálának pontos helyszíne évszázadok óta vitatott.

Ivar testi adottságai és halálának pontos helyszíne évszázadok óta vitatott. Bizonyítékok: a domb alakja és a környéken talált IX. századi vasszegek igazolhatják az elméletet.

Valóban a viking király maradványait rejti a Derbyshire-i sír?

Steve Dickinson régész szerint a Cumbria megyei Heathwaite Hill nem csupán egy természetes magaslat, hanem egy monumentális viking hajósír. A kutató úgy véli, hogy a domb mélyén maga Csontnélküli Ivar, a hírhedt viking vezér nyugszik, akit egy 25-30 méter hosszú hajóba temettek el. Az elmélet alapját a domb formája és tájolása – kilátással a Morecambe-öbölre – adja, amely kísértetiesen hasonlít a Skandináviában már feltárt királyi temetkezési helyekre, jóllehet, az átlag viking sírok nem voltak ilyen grandiózusak. Dickinson szerint a helyszín stratégiai jelentősége és a közelben korábban talált IX. századi vasszegek mind a viking jelenlétet igazolják.

A svédországi Uppsalában található viking királyi sírok; a halmok jól tükrözik a viking kori temetekezések jellegét.

Fotó: Duncan A Brown / shutterstock

Ivar halálának helyszíne régóta vita tárgya, hiszen egyes források Dublint, mások a derbyshire-i Reptont jelölik meg nyughelyeként. A régész szerint azonban a cumbriai helyszín rituális szempontból sokkal inkább méltó lenne egy olyan kaliberű uralkodóhoz, mint Ivar. A kutatás során modern talajradaros vizsgálatokat is terveznek, hogy roncsolásmentesen térképezzék fel a föld alatti anomáliákat. Bár sok történész szkeptikus, a felfedezés teljesen átírhatná Észak-Anglia viking kori történelmét. Egy ilyen volumenű lelet megtalálása nemzetközi jelentőségű tudományos áttörés lenne. Dickinson bízik benne, hogy a domb rétegei alatt rejtőző bizonyítékok végre pontot tesznek a legendás hadúr nyughelye körüli találgatásokra.