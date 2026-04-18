Izomsérv és bokaficam után is tarolt a Nagy Ő sztárja: Kiss Kriszta aranyérmet nyert!

Műtőasztalról a dobogó legfelső fokára – így foglalható össze Kiss Kriszta elképesztő visszatérése. A Nagy Ő egykori sztárja négy év kihagyás után döntött úgy, hogy ismét megméretteti magát a fitnesz világában, ám a sors kegyetlen akadályokat gördített elé. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Krisztát februárban ritka izomsérvvel kellett műteni, majd a célegyenesben egy súlyos bokaficam is nehezítette a felkészülését, ami miatt az edzések hetekre leálltak.

Kiss Kriszta minden fájdalmát elfelejtette, amikor a nyakába akasztották az aranyérmet Fotó: Szabolcs László

A kőkemény munka és a sérülések dacára Kiss Kriszta akarata diadalmaskodott

A kényszerpihenők és a drámai utolsó napok után Kriszta végül mindenkit maga mögé utasított, és ahogy elhozta az IFBB Magyar Kupa Masters Fit Model nem korosztály szerinti kategóriájának 1. helyezését.

A tévésztár ezzel bebizonyította, hogy számára nincs lehetetlen, és még két súlyos sérülés után is ő a kategória vitathatatlan királynője. Kriszta számára ez a győzelem nemcsak egy kupa, hanem a kitartás végső visszaigazolása.

