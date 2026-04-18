„Megelégeltem!” – Völgyi Zsuzsi kitálalt, és jött a romantikus csavar

Nem mindennapi történet bontakozott ki az elmúlt hónapokban Völgyi Zsuzsi életében: edzőterem, vörös rózsák és egy váratlan szerelem. Az énekesnő élete szó szerint új irányt vett – ráadásul minden sokkal gyorsabban történt, mint várta.

Völgyi Zsuzsi úgy döntött, jöhet a "summer body" (Fotó: Szabolcs László)

Völgyi Zsuzsi: „Megelégeltem ezt az állapotot”

Völgyi Zsuzsi közösségi oldalán az elmúlt időszakban záporozni kezdtek az edzőtermi fotók, újságírónk beszélgetett vele arról, miért kezdett el ilyen intenzíven edzeni, hogy van most. Zsuzsi nem kertelt: elege lett a saját hullámzásából és abból, hogy folyamatosan diéták között ingázik.

Vannak időszakok, amikor egyszerűen elengedem magam, és nem érdekel, hogy hogy nézek ki, mit eszem… ilyenkor korlátlanul eszem mindent, ezt úgy hívom, hogy betöltés van

– mondta nevetve. „Én egész életemben koplalok, diétázom, és egy ponton elegem lett ebből. Néha jól esik enni, határtalanul lenni.”

Azt is bevallotta, hogy mindig is szélsőségek között mozgott: „Olyan vagyok, mint a hold: van, hogy fogyó, van, hogy telihold vagyok.” Most azonban elhatározta, hogy változtat és edzéssel egybekötött életmódváltás mellett a fogyás a cél.

Megelégeltem ezt az állapotot, úgy döntöttem, hogy ráfekszem erre az ügyre, nyúzom magam, és kitűzöm célul a nyári alakot.

Völgyi Zsuzsi romantikus személyisége mellett időnként a harcias is felbukkan (Fotó: Mediaworks Archív)

Két legyet egy csapásra

És ekkor jött a csavar, amire senki sem számított. Nem sokkal az edzések megkezdése után titokzatos vörös rózsák kezdtek érkezni a munkahelyére. „Fogalmam sem volt, kitől jöhetnek, teljesen meglepett a dolog” – mesélte. A rejtély azonban hamar megoldódott: a csokrokat a személyi edzője küldte.

Kiderült, hogy a rejtélyes virágcsokrokat az edzőm küldte, ez egy nagyon szép csavar volt ebben az egészben, igazi romantikus sztori

– árulta el. A gesztus pedig betalált: a páros randevúzni kezdett, és azóta is alakul köztük valami. Az énekesnő elmesélte, hogy az évek során lelkileg is sokat változott. Tavaly egy fájdalmas szakításon esett át, ami erős, független nőt faragott belőle, és ami a táplálkozást illeti, nos ott is egyre tudatosabbá vált. „Én megtanultam ezt kezelni. Nem fogom felvágni az ereimet azért, mert rám szaladt 10+ kiló” – mondta őszintén. Hozzátette, rengeteg biztatást kapott, ami hatalmas erőt adott neki: „Most menni kell előre, és utána tök jó érzés, hogy a fürdőruhád úgy áll, ahogy annak kell.”