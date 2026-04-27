Így jelez az univerzum, ha valamin változtatnod kell

Illy Roland Tamás jövendőmondó szerint mindenkiben van egy cseppnyi jövőlátó képesség.

Az univerzum jeleket küld, akár paranormális jelenségeket, hogy a sorsunk felé tereljen.

Van három tipikus jel, amely a jövőnkről árulkodik.

Elemeiben rengeti meg a világról alkotott képünket mindaz, amit a magyar Nostradamus az emberiség elé tárt. Illy Roland Tamás szerint mindenki kap égi jeleket, ám csak kevesen nyitottak azokra. Tanácsa szerint ha tudatosabbak és nyitottabbak vagyunk, mind megismerhetjük, mi számunkra az univerzum üzenete.

Az univerzum üzenete mindenki számára elérhető, csak nyitottnak kell lennünk a jelekre.

Az univerzum üzenete mindenki számára elérhető

Illy Roland Tamás túlvilági titkok tudója, állítása szerint látja a múltat és a jövőt, az univerzum titkainak ismeretében pedig segítő kezet próbál nyújtani másoknak. Azt mondja, a jövőnkkel kapcsolatos üzenetek mindnyájunk számára elérhetők, és a céljaink felé terelhetnek, a legtöbben azonban nem vesszük észre a jeleket.

Amikor „égi jelekről” beszélünk, valójában két világ, a látható és a láthatatlan határán megbúvó üzenetekről van szó. Vannak pillanatok, amikor nemcsak érzed, hanem látod is, mi közeledik feléd. Ezek a jelek a legtöbbször csendesek, de annál mélyebbre hatolnak

– hangsúlyozta a spiritualitás mestere.

A csodatevő máguson át üzent az univerzum. A jövőnk a kezünkben.

Mit üzen az univerzum?

Az univerzum üzenete sokféleképpen megmutatkozhat. Illy Roland szerint az Égiek sokféleképpen próbálják terelni földi bárányaikat: az állatvilágtól a számokon és a villódzó fényeken át egészen a saját egészségünkön keresztül üzennek a jövőnkről.

– Ha valamit rosszul csinálsz, akkor változtatásra késztetnek – emelte ki Roland, hozzátéve: létezik 3 tipikus jel, amely a jövőnkről árulkodik, és az orrunk előtt van. Ha észrevesszük azokat, megváltozhat az életünk.

Ilyen például, amikor egy fekete madár – varjú, holló vagy rigó – nemcsak egyszerűen elrepül előtted, hanem megáll, rád néz, és mintha „időt kérne”. A fekete madár az átalakulás ősi hírnöke, a régi energiák elengedésének jele. Ilyenkor a sors már mozgásban van körülötted

– mutatott rá a magyar Nostradamus. Azzal folytatta, hogy amikor a munka és párkapcsolat terén változás áll be, de te nem veszed észre, akkor ismét érkezik egy jel.