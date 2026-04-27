„Van egy lehetőségem, talán az utolsó” – a hajléktalansággal küzd Váli Bodnárné

„Nem sokat kérek az élettől, csak egy helyet, ahol nyugodtan lehajthatom a fejem” – csendesen, mégis mély fájdalommal mondja az a nyugdíjas nő, aki idős korára olyan helyzetbe került, amire egész életében nem számított. Ahelyett, hogy békés éveit töltené, ma a mindennapi bizonytalansággal kell megküzdenie, és jelenleg nincs biztos lakhatása. Így küzd Váli Bodnárné a hajléktalanság ellen!
Sokan úgy képzelik az időskort, mint a megérdemelt pihenés időszakát. Évtizedek munkája után joggal reméli minden ember, hogy lesz egy biztonságos hely, ahol nyugalomban élhet. Váli Bodnárnénak azonban más jutott. Hosszú éveken át dolgozott, becsülettel helytállt, mégis most ott tart, hogy a legfontosabbért kell harcolnia: egy otthonért.
Egész életemben dolgoztam. Soha nem kértem senkitől semmit. Azt hittem, idősen már csak nyugalmat szeretnék majd. Most pedig annak is örülnék, ha lenne egy kis hely, ahol biztonságban élhetek
– meséli a nyugdíjas hölgy.
A sors ugyanakkor adott egy halvány reménysugarat. Egy ismerőse felajánlotta számára, hogy használhat egy melléképületet, amely megfelelő felújítással lakhatóvá válhatna. Ez a szerény kis épület most az egyetlen esélye arra, hogy újra legyen saját otthona.
Van egy lehetőségem, talán az utolsó. Használhatnék egy melléképületet. Nekem az palota lenne… de jelenleg nem lehet benne lakni
– teszi hozzá megtörten.
Az épület állapota ugyanis rendkívül rossz. A falak javításra szorulnak, a nyílászárók cserére várnak, nincs megfelelő fürdőszoba, és a fűtés sincs megoldva. Ezek nélkül nem lehet emberhez méltó módon élni benne, különösen nem egy idős ember számára.
A legszükségesebb munkálatok között szerepel:
Nekem ez nem luxus lenne, hanem újrakezdés. Egy meleg szoba, egy ágy, egy ajtó, amit este bezárhatok, és tudhatom, hogy van hová hazamennem
- osztotta meg gondolatait Bodnárné.
A helyzetet tovább nehezítik egészségügyi problémái is. Havi gyógyszerköltsége eléri a 25-30 ezer forintot, ami hatalmas teher. Emellett szemüvegre és fogászati kezelésre is szüksége lenne, ám ezekre már végképp nem jut pénz.
A gyógyszereimet muszáj kiváltanom, mert anélkül nem bírom. Mire azokat kifizetem, szinte semmi nem marad. Most mégis az a legfontosabb, hogy legyen tető a fejem felett
- teszi hozzá.
A története sokakat emlékeztethet arra, milyen törékeny tud lenni a biztonság. Elég néhány rossz fordulat, és valaki egyik napról a másikra kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet. Idős korban pedig még nehezebb újrakezdeni.
Most azonban közös összefogással valódi változást lehetne elérni. A támogatásokból megkezdődhetne a felújítás, és létrejöhetne egy szerény, de biztonságos otthon. Nem fényűzésről van szó, csupán a legalapvetőbb emberi körülményekről: meleg szobáról, tisztálkodási lehetőségről, nyugalomról és biztonságról.
Tudom, mindenkinek megvan a maga gondja. Nem várok csodát. De ha valaki akár csak egy keveset tudna segíteni, azt egész életemben hálával fogadnám
- fogalmazza meg gondolatait az idős hölgy.
Sokan azt hiszik, csak a nagy adományok számítanak, pedig ez nem így van. Egy kisebb támogatás, egy megosztás vagy egy jó szándékú segítség is közelebb viheti a célt. Sok apró segítségből most valódi otthon születhet.
Bodnárnénak most a jövője múlik azon, hányan állnak mellé. Ha lehetőséged van rá, segíts neki, hogy ne egyedül kelljen megküzdenie ezzel a helyzettel, és újra legyen egy hely, amit otthonnak nevezhet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.