„Van egy lehetőségem, talán az utolsó” – a hajléktalansággal küzd Váli Bodnárné

„Nem sokat kérek az élettől, csak egy helyet, ahol nyugodtan lehajthatom a fejem” – csendesen, mégis mély fájdalommal mondja az a nyugdíjas nő, aki idős korára olyan helyzetbe került, amire egész életében nem számított. Ahelyett, hogy békés éveit töltené, ma a mindennapi bizonytalansággal kell megküzdenie, és jelenleg nincs biztos lakhatása. Így küzd Váli Bodnárné a hajléktalanság ellen!

Bodnárné a hajléktalanság veszélyébe került. Most a közösség segítségét kéri. Fotó: Olvasói

Sokan úgy képzelik az időskort, mint a megérdemelt pihenés időszakát. Évtizedek munkája után joggal reméli minden ember, hogy lesz egy biztonságos hely, ahol nyugalomban élhet. Váli Bodnárnénak azonban más jutott. Hosszú éveken át dolgozott, becsülettel helytállt, mégis most ott tart, hogy a legfontosabbért kell harcolnia: egy otthonért.

Egész életemben dolgoztam. Soha nem kértem senkitől semmit. Azt hittem, idősen már csak nyugalmat szeretnék majd. Most pedig annak is örülnék, ha lenne egy kis hely, ahol biztonságban élhetek

– meséli a nyugdíjas hölgy.

A sors ugyanakkor adott egy halvány reménysugarat. Egy ismerőse felajánlotta számára, hogy használhat egy melléképületet, amely megfelelő felújítással lakhatóvá válhatna. Ez a szerény kis épület most az egyetlen esélye arra, hogy újra legyen saját otthona.

Van egy lehetőségem, talán az utolsó. Használhatnék egy melléképületet. Nekem az palota lenne… de jelenleg nem lehet benne lakni

– teszi hozzá megtörten.

Az épület állapota ugyanis rendkívül rossz. A falak javításra szorulnak, a nyílászárók cserére várnak, nincs megfelelő fürdőszoba, és a fűtés sincs megoldva. Ezek nélkül nem lehet emberhez méltó módon élni benne, különösen nem egy idős ember számára.

A legszükségesebb munkálatok között szerepel:

az épület alapvető szerkezeti javítása

nyílászárók cseréje

fürdőszoba kialakítása

fűtési rendszer megoldása

alapvető lakhatási feltételek biztosítása

Nekem ez nem luxus lenne, hanem újrakezdés. Egy meleg szoba, egy ágy, egy ajtó, amit este bezárhatok, és tudhatom, hogy van hová hazamennem

- osztotta meg gondolatait Bodnárné.