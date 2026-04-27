Csempészcigaretta szállítmányt foglaltak le a pénzügyőrök - Videón a rajtaütés

Csempészcigaretta akadt a pénzügyőrök kezére, amelyet egy bolgár kamionnal akartak kicsempészni Magyarországról. A sofőr és utasai bútorelemeket szállítottak, itt rejtették el a csempészárut.

Csempészcigaretta miatt hatalmas összegű pénzbüntetés vár a sofőrre

A pénzügyőrök 5100 doboz török zárjegyes cigarettát találtak egy bolgár kamionban, amelyet az M1-es autópályán ellenőriztek - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a pénzügyőrök a sztráda Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán állítottak meg egy bolgár furgont; a járműben két férfi - sofőr és útitársa - utazott, és bútorelemeket szállított. A raktér átvizsgálásakor kiderült, hogy az ágytámlákba magyar zárjegy nélküli cigarettát rejtettek.

A hatóság munkatársai a több mint 13 millió forintnyi cigarettát lefoglalták; az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekménye miatt indult eljárás, az elkövető mintegy húszmillió forint bírságra számíthat - áll a közleményben.

Videón, ahogy a NAV rajta üt a szállítmányon: