Csempészcigaretta szállítmányt foglaltak le a pénzügyőrök - Videón a rajtaütés

csempészcigaretta
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 08:40
NAVhatárátkelő
Egy bolgár kamionnal akarták külföldre vinni a szállítmány. A csempészcigaretta ágytámlákba volt elrejtve.

Csempészcigaretta akadt a pénzügyőrök kezére, amelyet egy bolgár kamionnal akartak kicsempészni Magyarországról. A sofőr és utasai bútorelemeket szállítottak, itt rejtették el a csempészárut.

Csempészcigaretta miatt hatalmas összegű pénzbüntetés vár a sofőrre Fotó: Gé / MW

A pénzügyőrök 5100 doboz török zárjegyes cigarettát találtak egy bolgár kamionban, amelyet az M1-es autópályán ellenőriztek - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a pénzügyőrök a sztráda Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán állítottak meg egy bolgár furgont; a járműben két férfi - sofőr és útitársa - utazott, és bútorelemeket szállított. A raktér átvizsgálásakor kiderült, hogy az ágytámlákba magyar zárjegy nélküli cigarettát rejtettek.

A hatóság munkatársai a több mint 13 millió forintnyi cigarettát lefoglalták; az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekménye miatt indult eljárás, az elkövető mintegy húszmillió forint bírságra számíthat - áll a közleményben.

Videón, ahogy a NAV rajta üt a szállítmányon:

 

