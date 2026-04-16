Eltussolta az UFO-k létezését a Pentagon? Fény derült a titokra

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 19:00
Sokak szerint a világnak tudnia kell az igazságot. Az UFO-k által jelentett veszélyeknek ki kell derülniük.

Rengeteg kritika érte a Pentagont, amiért elmulasztották nyilvánosságra hozni az azonosítatlan légi jelenségek - vagyis UAP-ok - videóit. Az UFO-felvételek közzétételének hiánya sokak szerint eltussolásnak számít.

A Pentagon el akarja tussolni az UFO-k létezését? / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Egy republikánus képviselő, Anna Paulina Luna április elsején levelet írt az Egyesült Államok védelmi miniszterének, melyben arra utasította Pete Hegseth-et, hogy legkésőbb 2026. április 14-ig adjon át 46 konkrét klipet. A törvényhozók úgy vélik, hogy a videók segíthetnek eldönteni, az észlelés által látott objektumok potenciálisan fenyegetik-e a nemzetbiztonságot.

A felvételek több tucat észlelést, katonailag rögzített találkozást tartalmaznak, melyeken gömb alakú, furcsa mozgású tárgyakat észleltek háborús övezetek, óceánok és érzékeny légterek felett szerte a világban.

Egyes felvételeken Irán és Szíria közelében lévő UFO-csoportokat, amerikai bázisok közelében lévő alakulatokat, incidenseket, sőt még lövöldözést is rögzítettek. A videók túlmutatnak az egyszerű észleléseken: rávilágítanak a veszélyre. Luna szerint a Pentagon nem volt hajlandó válaszolni, amíg felsőbb hatóság rájuk nem szállt.

Sokak szerint ez felháborító, és a világnak tudnia kell az igazságot.

Az amerikai nép mindezt nyilvánosságra akarja hozni. Semmi ok sincs arra, hogy bármit is titokban tartsanak

- írta valaki az online oldalakon.

Luna kiemelt figyelmet fordított az UFO-kkal kapcsolatos átláthatóság előremozdításában. Ő vezeti a Képviselőház Szövetségi Titkok Munkacsoportját amely az UAP-ok kivizsgálására, a szövetségi iratok titkosításának feloldására és a visszaélést bejelentő személyek védelmére összpontosít.

Aggasztó az átláthatóság folyamatos hiánya ezen anomáliák és az általuk jelentett potenciális nemzetbiztonsági fenyegetés körül” - idézi a Mail Online. Luna hozzátette, hogy a nyomozás folytatása érdekében bekérik a pilóta nélküli repülőgépek észleléseinek videófájljait. 

A kért felvételeken állítólag világító fénygömbök láthatók, amint a felhők között kanyarognak, valamint lebegnek a víz felett. Számos videót rögzítettek vadászgépek és drónok egyaránt.

Valahol annyira összehangolt aktivitás látható, hogy a megfigyelők számára ez a mozgás aggodalmat keltett.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
