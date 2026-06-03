Autóbusszal ütközött össze egy személyautó Vácnál

Egy helyi autóbuszjárat és egy személyautó ütközött össze Vác térségében, a 21113-as út 2-es kilométerszelvényénél. A buszon a vezetővel együtt tizenhárman tartózkodtak, az autóban csak a vezetője utazott.
A váci hivatásos és az önkéntes tűzoltók megkezdték a járművek áramtalanítását. A baleset miatt teljesen lezárták az érintett útszakaszt – írja a Katasztrófavédelem.
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