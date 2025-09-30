139 év után találtak rá a szellemhajóra, nem hiszed el, hol bukkant fel

139 évig volt eltűnt az FJ King nevezetű hajó, de most a Wisconsin Underwater Archaeology Association kutatói fellelték az eddig egyik legnehezebben felkutatható hajóroncsot a Michigan-tóban. A felfedezés egyik alappillére az volt, hogy most nem a hajó kapitányának beszámolója alapján indultak el, mint korábban, hanem egy helyi világítótorony-őr történetét vizsgálták meg. Ez kulcsfontosságúnak bizonyult.

Megtalálták a régóta elveszett szellemhajó roncsát (Képünk illusztráció) Forrás: Freepik.com

A szellemhajó 139 évvel ezelőtt tűnt el

Az F.J. King egy 44 méter hosszú, háromárbocos fa vitorlás szkúner volt, amelyet 1867-ben építettek Toledo városában, Ohio államban. 1886-ban süllyedt el a Michigan-tóban, miután egy viharban megbillent Baileys Harbor közelében, Wisconsinban. Több mint 50 éven át intenzív keresés folyt utána, sőt, egy búvárklub még 1 000 dolláros jutalmat is felajánlott annak, aki rálel.

Egy kutató, Brendon Baillod, valamint 20 önkéntes tudós és helytörténész a középnyugati régióból végül mindössze néhány óra alatt megtalálták a roncsot – bár eleinte reménytelennek tűnt a keresés. Valójában Brendon annyira meg volt arról győződve, hogy nem fogják megtalálni, hogy keresés közben az oldalsó szonár és a távirányított jármű technológiájának használatáról tanult. Aztán mégis feltűnt az 1800-as évek végén nyoma veszett hajó.

Néhányunknak még meg is kellett csípnünk magunkat. Minden korábbi keresés után nem hittük el, hogy tényleg megtaláltuk, ráadásul ilyen gyorsan

- idézi Baillodot a metro.co.uk.

A hihetetlen felfedezésért egy világítótorony-őrnek lehetnek hálásak. Az F.J. King közel 20 éven át szállított gabonát és vasat, mígnem egy napon az erős szél és a három méteres hullámok miatt a hajó illesztései felnyíltak. A kapitány, William Griffin egy ideig megpróbált a széllel haladni, és a legénység is mindent megtett, hogy kívül tartsa a vizet, miközben North Bay fele haladtak.

5 mérföldre a kikötőtől a víz mennyisége túl sok lett, így a kapitány kiürítette a hajót, a legénység egy közeli másik hajóra úszott. Az F.J. King 28 perc alatt el is süllyedt, amit a legénység végignézett. Néhány nappal később William Sanderson kapitány, a Cana Island világítótorony őre, arról számolt be, hogy a hajó árbocainak csúcsai kiállnak a vízből. Valakit oda is küldtek, hogy eltávolítsa azokat.