139 év után találtak rá a szellemhajóra, nem hiszed el, hol bukkant fel

139 évig volt eltűnt az FJ King nevezetű hajó, de most a Wisconsin Underwater Archaeology Association kutatói fellelték az eddig egyik legnehezebben felkutatható hajóroncsot a Michigan-tóban. A felfedezés egyik alappillére az volt, hogy most nem a hajó kapitányának beszámolója alapján indultak el, mint korábban, hanem egy helyi világítótorony-őr történetét vizsgálták meg. Ez kulcsfontosságúnak bizonyult.
Az F.J. King egy 44 méter hosszú, háromárbocos fa vitorlás szkúner volt, amelyet 1867-ben építettek Toledo városában, Ohio államban. 1886-ban süllyedt el a Michigan-tóban, miután egy viharban megbillent Baileys Harbor közelében, Wisconsinban. Több mint 50 éven át intenzív keresés folyt utána, sőt, egy búvárklub még 1 000 dolláros jutalmat is felajánlott annak, aki rálel.
Egy kutató, Brendon Baillod, valamint 20 önkéntes tudós és helytörténész a középnyugati régióból végül mindössze néhány óra alatt megtalálták a roncsot – bár eleinte reménytelennek tűnt a keresés. Valójában Brendon annyira meg volt arról győződve, hogy nem fogják megtalálni, hogy keresés közben az oldalsó szonár és a távirányított jármű technológiájának használatáról tanult. Aztán mégis feltűnt az 1800-as évek végén nyoma veszett hajó.
Néhányunknak még meg is kellett csípnünk magunkat. Minden korábbi keresés után nem hittük el, hogy tényleg megtaláltuk, ráadásul ilyen gyorsan
- idézi Baillodot a metro.co.uk.
A hihetetlen felfedezésért egy világítótorony-őrnek lehetnek hálásak. Az F.J. King közel 20 éven át szállított gabonát és vasat, mígnem egy napon az erős szél és a három méteres hullámok miatt a hajó illesztései felnyíltak. A kapitány, William Griffin egy ideig megpróbált a széllel haladni, és a legénység is mindent megtett, hogy kívül tartsa a vizet, miközben North Bay fele haladtak.
5 mérföldre a kikötőtől a víz mennyisége túl sok lett, így a kapitány kiürítette a hajót, a legénység egy közeli másik hajóra úszott. Az F.J. King 28 perc alatt el is süllyedt, amit a legénység végignézett. Néhány nappal később William Sanderson kapitány, a Cana Island világítótorony őre, arról számolt be, hogy a hajó árbocainak csúcsai kiállnak a vízből. Valakit oda is küldtek, hogy eltávolítsa azokat.
Így, miután átnézte az újságkivágásokat, jelentéseket és az esemény eredeti dokumentumait, valamint ellenőrizte, hol kerestek korábban, Brendon Baillod meghatározta a legjobb helyet a kutatáshoz.
Arra jutottunk, hogy a kapitány valószínűleg nem tudta pontosan, hol volt a hajnali két órás sötétben, de a világítótorony-őrök által jelzett irány és távolság az árbocokhoz valószínűleg pontos volt
- jutott a következtetésre a kutató.
A hajótest épségben volt, pedig a rakomány súlya alatt könnyen darabokra eshetett volna.
