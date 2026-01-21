„Ismeretlen eredetű járművet” rejtegetnek egy amerikai haditengerészeti bázison – UFO-program állhat a háttérben?

Egy új jelentés ismét felkavarta az UFO-król és titkos katonai programokról szóló találgatásokat az Egyesült Államokban. Állítólag egy „ismeretlen eredetű, egzotikus járművet” rejtegetnek évtizedek óta egy kevéssé ismert amerikai haditengerészeti bázison.

UFO-járműveket rejtegetnek a tengerentúlon?

Egy titokzatos UFO-jármű nyomában

A beszámolók szerint a marylandi Naval Air Station Patuxent River – közismert nevén Pax River – már az 1950-es évek óta otthont adhat egy titokzatos járműnek, amelynek eredete nem emberi. Névtelenséget kérő, a Naval Air Systems Commandhez (NAVAIR) köthető források szerint a bázison működő katonai programok hosszú ideje elemeznek és próbálnak hasznosítani állítólag nem földi eredetű technológiát. A NAVAIR az amerikai haditengerészet egyik kulcsszervezete, amely a haditengerészeti és tengerészgyalogos repülőgépek, fegyverek és légi rendszerek tervezéséért, teszteléséért és üzemeltetéséért felel.

A Liberation Timesnek nyilatkozó források szerint az utóbbi időben fokozódott a gyanús légi aktivitás a bázis környékén. Állításuk szerint kínai drónok és nem emberi eredetű UFO-k is megpróbálhatják megfigyelni, milyen technológiát tartanak Pax Rivernél, a Chesapeake-öböl térségében.

Bár az állításokat a Daily Mail nem tudta független forrásból megerősíteni, Luis Elizondo, a Pentagon korábbi tisztviselője és UFO-bejelentője korábban írásos tanúvallomást tett a Kongresszus előtt. Ebben azt állította, hogy Pax Rivernél egy speciálisan kialakított hangárt építettek földönkívüli technológia mozgatására.

Elizondo eskü alatt arról beszélt, hogy a hangár célja az lett volna, hogy egy nagy védelmi vállalat, a Lockheed Martin nem emberi eredetű technológiát szállítson tovább a Bigelow Aerospace nevű céghez további vizsgálatokra. A Bigelow Aerospace azonban 2020-ban gyakorlatilag leállította működését.