„Ismeretlen eredetű járművet” rejtegetnek egy amerikai haditengerészeti bázison – UFO-program állhat a háttérben?

Egy új jelentés ismét felkavarta az UFO-król és titkos katonai programokról szóló találgatásokat az Egyesült Államokban. Állítólag egy „ismeretlen eredetű, egzotikus járművet” rejtegetnek évtizedek óta egy kevéssé ismert amerikai haditengerészeti bázison.
A beszámolók szerint a marylandi Naval Air Station Patuxent River – közismert nevén Pax River – már az 1950-es évek óta otthont adhat egy titokzatos járműnek, amelynek eredete nem emberi. Névtelenséget kérő, a Naval Air Systems Commandhez (NAVAIR) köthető források szerint a bázison működő katonai programok hosszú ideje elemeznek és próbálnak hasznosítani állítólag nem földi eredetű technológiát. A NAVAIR az amerikai haditengerészet egyik kulcsszervezete, amely a haditengerészeti és tengerészgyalogos repülőgépek, fegyverek és légi rendszerek tervezéséért, teszteléséért és üzemeltetéséért felel.
A Liberation Timesnek nyilatkozó források szerint az utóbbi időben fokozódott a gyanús légi aktivitás a bázis környékén. Állításuk szerint kínai drónok és nem emberi eredetű UFO-k is megpróbálhatják megfigyelni, milyen technológiát tartanak Pax Rivernél, a Chesapeake-öböl térségében.
Bár az állításokat a Daily Mail nem tudta független forrásból megerősíteni, Luis Elizondo, a Pentagon korábbi tisztviselője és UFO-bejelentője korábban írásos tanúvallomást tett a Kongresszus előtt. Ebben azt állította, hogy Pax Rivernél egy speciálisan kialakított hangárt építettek földönkívüli technológia mozgatására.
Elizondo eskü alatt arról beszélt, hogy a hangár célja az lett volna, hogy egy nagy védelmi vállalat, a Lockheed Martin nem emberi eredetű technológiát szállítson tovább a Bigelow Aerospace nevű céghez további vizsgálatokra. A Bigelow Aerospace azonban 2020-ban gyakorlatilag leállította működését.
A jelentés szerint az amerikai kormánynak állítólag vészforgatókönyve is van arra az esetre, ha a titokzatos jármű pontos helye nyilvánosságra kerülne. A források azt is felvetették, hogy a környéken észlelt fejlett drónok egy része olyan technológiát használhat, amelyet ezekből az állítólagos egzotikus anyagokból fejlesztettek ki. Az amerikai hadsereg hivatalosan továbbra is tagadja, hogy bármilyen fizikai bizonyítéka lenne UFO-k birtoklására, ugyanakkor több volt kormányzati alkalmazott és tudós is azt állítja, hogy az 1940-es évek óta több ismeretlen járművet is begyűjtöttek.
