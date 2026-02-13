Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Ilyen Bombardier Challenger 600 típusú jármű volt a balesetet elszenvedő gép is.

Repülőgép-szerencsétlenség az Egyesült Államokban – Hátborzongató üzenetet rejtett a feketedoboz

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 20:15
Maine állam északi része a napokban tragikus tragédia helyszíne lett. A Bangor Nemzetközi Repülőtéren történt repülőgép-szerencsétlenség során egy magángép zuhant le nem sokkal a felszállás után, kioltva a fedélzeten tartózkodók életét. Mondjuk a részleteket!
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A téli viharok és a zord időjárási körülmények közepette bekövetkező repülőgép-szerencsétlenség körülményeit a szövetségi hatóságok még vizsgálják. A balesetben egy Bombardier Challenger 600-as típusú üzleti repülőgép zuhant le, amely a houstoni székhelyű Arnold & Itkin ügyvédi iroda tulajdonában állt. A gép nem sokkal este nyolc óra előtt kapott engedélyt az indulásra, ám nem sokkal később bekövetkezett a katasztrófa.

A repülőgép-szerencsétlenség előtt furcsa üzenet hallatszott a pilótafülkében.
A repülőgép-szerencsétlenség előtt pár perccel azonosítatlan hang hallatszott a pilótafülkéből: "Legyen világosság" (A kép illusztráció)
Fotó: Raullazaro /  Shutterstock 
  • Azonnali tragédia: a magángép 45 másodperccel a felszállás után a kifutópályára zuhant; mind a hét utas életét vesztette.
  • Kísérteties üzenet: az egyik áldozat hangja hallatszott percekkel a felszállás előtt: „Legyen világosság”, ami a becsapódást követő tűzgolyó tükrében vált hátborzongatóvá.
  • Időjárási okok: a szakértők szerint a hirtelen jött hóesés és a szárnyak jegesedése miatt a gép átesett és fejtetőre állva csapódott a földbe.

A tragikus repülőgép-szerencsétlenség részletei

Pár perccel a baleset előtt egy egyelőre azonosítatlan hang hallatszott a pilótafülkében

legyen világosság”

ami egyfajta bibliai utalásként a baleset kontextusában meglehetősen hátborzongató, mivel egyrészt a felszállást követően a gép szinte azonnal felrobbant és világító tűzgolyóként aradt a pályán, másrészt az éjszakai rossz látási viszonyok között tragikus jóslatként is felfogható.

A helyszíni beszámolók és a légi irányítás rögzített hanganyagai szerint a repülőgép-szerencsétlenség másodpercek alatt zajlott le. Alig 45 másodperccel azután, hogy a pilóták megkapták a felszállási engedélyt, az irányítótoronyban már csak annyit hallottak: „Egy gép a feje tetejére állt a pályán.” A repülőgép a kifutópályától nem messze csapódott a földbe, átfordult a tengelye körül, majd szinte azonnal lángba borult. Bár a repülőtéri tűzoltók és a mentőegységek kevesebb mint egy perc alatt a helyszínre értek, a hatalmas erejű becsapódás és az azt követő tűz miatt senkinek sem volt esélye a túlélésre.

Az áldozatok között volt Tara Arnold neves texasi ügyvédnő, Shawna Collins rendezvényszervező, valamint a gép tapasztalt pilótái és további utasok. A gép Texasból indult, Maine államban csak egy technikai pihenőre állt meg, hogy onnan folytassa útját Európa felé.

Amit a vizsgálat eddig kiderített

A vizsgálat jelenleg több szálon fut. Az előzetes információk szerint a baleset idején Maine államban erős havazás kezdődött, ami jelentősen rontotta a látási viszonyokat. Szakértők rámutattak, hogy a Challenger 600-as széria bizonyos típusai érzékenyek a szárnyakon felhalmozódó jégrétegre, ami kritikus helyzetet teremthet a felszállás során. Bár a repülőtéren zajlott a gépek jégtelenítése, egyelőre nem tisztázott, hogy az érintett magángép átesett-e a szükséges procedúrán, vagy a hirtelen lezúduló hó okozott végzetes aerodinamikai zavart.

A roncsok vizsgálatát nehezítette, hogy a baleset utáni napokban több mint harminc centiméternyi friss hó hullott a területre, szinte eltemetve a gép maradványait. A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Felügyelet (NTSB) szakemberei jelenleg is a helyszínen dolgoznak, hogy a repülési adatrögzítők segítségével pontos képet kapjanak a tragédia előtti utolsó pillanatokról.

A Bangor Nemzetközi Repülőtér a vizsgálatok és a takarítási munkálatok miatt napokra korlátozta forgalmát.

Nézd meg a tragikus esetet az alábbi videóban is:

