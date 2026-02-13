Repülőgép-szerencsétlenség az Egyesült Államokban – Hátborzongató üzenetet rejtett a feketedoboz

A téli viharok és a zord időjárási körülmények közepette bekövetkező repülőgép-szerencsétlenség körülményeit a szövetségi hatóságok még vizsgálják. A balesetben egy Bombardier Challenger 600-as típusú üzleti repülőgép zuhant le, amely a houstoni székhelyű Arnold & Itkin ügyvédi iroda tulajdonában állt. A gép nem sokkal este nyolc óra előtt kapott engedélyt az indulásra, ám nem sokkal később bekövetkezett a katasztrófa.
Pár perccel a baleset előtt egy egyelőre azonosítatlan hang hallatszott a pilótafülkében:
legyen világosság”
ami egyfajta bibliai utalásként a baleset kontextusában meglehetősen hátborzongató, mivel egyrészt a felszállást követően a gép szinte azonnal felrobbant és világító tűzgolyóként aradt a pályán, másrészt az éjszakai rossz látási viszonyok között tragikus jóslatként is felfogható.
A helyszíni beszámolók és a légi irányítás rögzített hanganyagai szerint a repülőgép-szerencsétlenség másodpercek alatt zajlott le. Alig 45 másodperccel azután, hogy a pilóták megkapták a felszállási engedélyt, az irányítótoronyban már csak annyit hallottak: „Egy gép a feje tetejére állt a pályán.” A repülőgép a kifutópályától nem messze csapódott a földbe, átfordult a tengelye körül, majd szinte azonnal lángba borult. Bár a repülőtéri tűzoltók és a mentőegységek kevesebb mint egy perc alatt a helyszínre értek, a hatalmas erejű becsapódás és az azt követő tűz miatt senkinek sem volt esélye a túlélésre.
Az áldozatok között volt Tara Arnold neves texasi ügyvédnő, Shawna Collins rendezvényszervező, valamint a gép tapasztalt pilótái és további utasok. A gép Texasból indult, Maine államban csak egy technikai pihenőre állt meg, hogy onnan folytassa útját Európa felé.
A vizsgálat jelenleg több szálon fut. Az előzetes információk szerint a baleset idején Maine államban erős havazás kezdődött, ami jelentősen rontotta a látási viszonyokat. Szakértők rámutattak, hogy a Challenger 600-as széria bizonyos típusai érzékenyek a szárnyakon felhalmozódó jégrétegre, ami kritikus helyzetet teremthet a felszállás során. Bár a repülőtéren zajlott a gépek jégtelenítése, egyelőre nem tisztázott, hogy az érintett magángép átesett-e a szükséges procedúrán, vagy a hirtelen lezúduló hó okozott végzetes aerodinamikai zavart.
A roncsok vizsgálatát nehezítette, hogy a baleset utáni napokban több mint harminc centiméternyi friss hó hullott a területre, szinte eltemetve a gép maradványait. A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Felügyelet (NTSB) szakemberei jelenleg is a helyszínen dolgoznak, hogy a repülési adatrögzítők segítségével pontos képet kapjanak a tragédia előtti utolsó pillanatokról.
A Bangor Nemzetközi Repülőtér a vizsgálatok és a takarítási munkálatok miatt napokra korlátozta forgalmát.
