Repülőgép-szerencsétlenség az Egyesült Államokban – Hátborzongató üzenetet rejtett a feketedoboz

A téli viharok és a zord időjárási körülmények közepette bekövetkező repülőgép-szerencsétlenség körülményeit a szövetségi hatóságok még vizsgálják. A balesetben egy Bombardier Challenger 600-as típusú üzleti repülőgép zuhant le, amely a houstoni székhelyű Arnold & Itkin ügyvédi iroda tulajdonában állt. A gép nem sokkal este nyolc óra előtt kapott engedélyt az indulásra, ám nem sokkal később bekövetkezett a katasztrófa.

A repülőgép-szerencsétlenség előtt pár perccel azonosítatlan hang hallatszott a pilótafülkéből: "Legyen világosság" (A kép illusztráció)

Fotó: Raullazaro / Shutterstock

Azonnali tragédia: a magángép 45 másodperccel a felszállás után a kifutópályára zuhant; mind a hét utas életét vesztette.

Azonnali tragédia: a magángép 45 másodperccel a felszállás után a kifutópályára zuhant; mind a hét utas életét vesztette. Kísérteties üzenet: az egyik áldozat hangja hallatszott percekkel a felszállás előtt: „Legyen világosság", ami a becsapódást követő tűzgolyó tükrében vált hátborzongatóvá.

Időjárási okok: a szakértők szerint a hirtelen jött hóesés és a szárnyak jegesedése miatt a gép átesett és fejtetőre állva csapódott a földbe.

A tragikus repülőgép-szerencsétlenség részletei

Pár perccel a baleset előtt egy egyelőre azonosítatlan hang hallatszott a pilótafülkében:

legyen világosság”

ami egyfajta bibliai utalásként a baleset kontextusában meglehetősen hátborzongató, mivel egyrészt a felszállást követően a gép szinte azonnal felrobbant és világító tűzgolyóként aradt a pályán, másrészt az éjszakai rossz látási viszonyok között tragikus jóslatként is felfogható.

A helyszíni beszámolók és a légi irányítás rögzített hanganyagai szerint a repülőgép-szerencsétlenség másodpercek alatt zajlott le. Alig 45 másodperccel azután, hogy a pilóták megkapták a felszállási engedélyt, az irányítótoronyban már csak annyit hallottak: „Egy gép a feje tetejére állt a pályán.” A repülőgép a kifutópályától nem messze csapódott a földbe, átfordult a tengelye körül, majd szinte azonnal lángba borult. Bár a repülőtéri tűzoltók és a mentőegységek kevesebb mint egy perc alatt a helyszínre értek, a hatalmas erejű becsapódás és az azt követő tűz miatt senkinek sem volt esélye a túlélésre.

Az áldozatok között volt Tara Arnold neves texasi ügyvédnő, Shawna Collins rendezvényszervező, valamint a gép tapasztalt pilótái és további utasok. A gép Texasból indult, Maine államban csak egy technikai pihenőre állt meg, hogy onnan folytassa útját Európa felé.