Meddig folytatódhat a Yellowstone? Horrorgázsikat követelnek a főszereplők

Nyugdíjgondjaik nem lesznek a hazánkban a SkyShowtime kínálatában található modern westernszéria főszereplőinek. A Yellowstone-univerzum az anyasorozat mellett számos előzménytörténetet, folytatást és a széria világában játszódó egyéb történetet vitt már sikerre. Ahogy a Marvel-univerzumban, úgy itt is brutálisan kezdenek elszállni a gázsik; még nem tartunk Robert Downey Jr. állítólag 100 millió dolláros Bosszúállók: Ítéletnap csekkjénél, de azért már alakul a helyzet.

Kevin Costner távozása után horrorpénzeket kérnek a Yellowstone sztárjai (Fotó: Paramount)

Egekben a Yellowstone színészeinek gázsijai

Korábban Kevin Costner volt az éllovas, aki részenként 1,5 millió dollárt vitt haza a Dutton család fejeként, míg a főbb szereplők kezdetben csak 200 ezret kaptak. Ezt az utolsó évadra nagyjából a 600–800 ezres dolláros kategóriába sikerült feltornászniuk, ami valljuk be, szép summa. Amikor az 5. évad közepén Costner távozott, a Yellowstone sztárjai – a Beth Duttont alakító Kelly Reilly, a Ripet életre keltő Cole Hauser és a Kayce-ként harciaskodó Luke Grimes – kellemes alkupozícióba kerültek. Az utolsó pár részre kötött volt a gázsijuk az ew.com szerint, azonban Taylor Sheridan már gőzerővel dolgozott azon, hogyan lehetne továbbvinni a sikerszériát.

Michelle Pfeiffer új életet lehet a Yellowstone-univerzumba (Fotó Paramount)

Az 1923 csupán két évadot élt meg, ott Harrison Ford és Helen Mirren fejenként 1-1 milliót kapott, és a gyártók legnagyobb friss sikerének számító The Madison sem olcsó: Michelle Pfeiffer szintén 1 millió körül kaphat részenként.

Sheridan korábbi terve az volt, hogy Reilly és Hauser is feltűnjön a The Madisonban, de a két színész állítólag Costnerrel azonos gázsit kért a fejlesztések során, azaz részenként 1,5 milliót, amit később 1,2 millióra alkudtak le. A producer végül elvetette az ötletet, és egyelőre vendégszerepelni sem hívta meg őket a szériába, amelynek a második évad debütálása előtt már berendelték a harmadik szezonját is.

Májusban érkezik a Dutton Ranch (Fotó: Paramount)

Reilly és Hauser végül nem maradt munka nélkül: május 15-én debütál a 9 részes Dutton Ranch, ami már rájuk fókuszál. Meg nem erősített iparági pletykák szerint olyan 800 ezer dollárra sikerült feltornászni a gázsijukat, miközben olyan sztárok csatlakoztak hozzájuk, mint Ed Harris vagy Annette Bening. Előtte azonban jön Luke Grimes, aki a Yellowstone új korszakába vezet be minket a Marshall című sorozattal. A jóképű színész hasonló gázsit alkudhatott ki magának, mint kollégái.