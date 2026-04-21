Meddig folytatódhat a Yellowstone? Horrorgázsikat követelnek a főszereplők

Nyugdíjgondjaik nem lesznek a hazánkban a SkyShowtime kínálatában található modern westernszéria főszereplőinek. A Yellowstone-univerzum az anyasorozat mellett számos előzménytörténetet, folytatást és a széria világában játszódó egyéb történetet vitt már sikerre. Ahogy a Marvel-univerzumban, úgy itt is brutálisan kezdenek elszállni a gázsik; még nem tartunk Robert Downey Jr. állítólag 100 millió dolláros Bosszúállók: Ítéletnap csekkjénél, de azért már alakul a helyzet.
Korábban Kevin Costner volt az éllovas, aki részenként 1,5 millió dollárt vitt haza a Dutton család fejeként, míg a főbb szereplők kezdetben csak 200 ezret kaptak. Ezt az utolsó évadra nagyjából a 600–800 ezres dolláros kategóriába sikerült feltornászniuk, ami valljuk be, szép summa. Amikor az 5. évad közepén Costner távozott, a Yellowstone sztárjai – a Beth Duttont alakító Kelly Reilly, a Ripet életre keltő Cole Hauser és a Kayce-ként harciaskodó Luke Grimes – kellemes alkupozícióba kerültek. Az utolsó pár részre kötött volt a gázsijuk az ew.com szerint, azonban Taylor Sheridan már gőzerővel dolgozott azon, hogyan lehetne továbbvinni a sikerszériát.
Az 1923 csupán két évadot élt meg, ott Harrison Ford és Helen Mirren fejenként 1-1 milliót kapott, és a gyártók legnagyobb friss sikerének számító The Madison sem olcsó: Michelle Pfeiffer szintén 1 millió körül kaphat részenként.
Sheridan korábbi terve az volt, hogy Reilly és Hauser is feltűnjön a The Madisonban, de a két színész állítólag Costnerrel azonos gázsit kért a fejlesztések során, azaz részenként 1,5 milliót, amit később 1,2 millióra alkudtak le. A producer végül elvetette az ötletet, és egyelőre vendégszerepelni sem hívta meg őket a szériába, amelynek a második évad debütálása előtt már berendelték a harmadik szezonját is.
Reilly és Hauser végül nem maradt munka nélkül: május 15-én debütál a 9 részes Dutton Ranch, ami már rájuk fókuszál. Meg nem erősített iparági pletykák szerint olyan 800 ezer dollárra sikerült feltornászni a gázsijukat, miközben olyan sztárok csatlakoztak hozzájuk, mint Ed Harris vagy Annette Bening. Előtte azonban jön Luke Grimes, aki a Yellowstone új korszakába vezet be minket a Marshall című sorozattal. A jóképű színész hasonló gázsit alkudhatott ki magának, mint kollégái.
Hogy meddig folytatódik a Yellowstone? A két új széria sikerétől függ. A The Madison így 2027–2028-ig biztosan a képernyőn marad, és ha a Marshall, valamint a Dutton Ranch is sikeres lesz, akkor egy-két évig még biztosan velünk marad a Dutton család és holdudvara.
A Yellowstone a Skyshowtime-on érhető el, ahogyan a fent említett összes előzményszéria is.
