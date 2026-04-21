Zendaya félrelépett? Egy nővel feküdt össze az Eufória szépsége!

Nem éppen ilyen folytatásra vágytak az Eufória rajongói, mint amivel „megajándékozták” őket a múlt héten. A több mint négy év után visszatérő HBO Max-sorozat ugyanis felemás módon toppant be a streamingre, többen rá sem ismertek kedvenc szériájukra. Sok más mellett Zendayát és Sydney Sweeney-t is kemény kritika érte, a léc pedig igen alacsonyra lett téve a záróévad többi epizódja számára. Lássuk, a soron következő rész képes volt-e ezt megugrani!
Aligha túlzás azt állítani, hogy a több szálon futó cselekmény közül Zendaya sztorija ígérkezett a legizgalmasabbnak az összes közül már az évadpremier során is. Rue pedig, a vártakkal ellentétben, nem tovább merül az ürüléktengerben, hanem pont, hogy kezd kievickélni belőle, és a legizgalmasabb perceket továbbra is ő szállítja, illetve versenybe szállt Sydney Sweeney-vel, hogy kinek vannak a legfüllesztőbb képsorai a sorozatban.
Hiszen amíg eddig Tom Holland kedvese csak a lábujjhegyét dugta bele a sztriptízbár „hölgymedencéjébe”, addig a friss epizódban már konkrétan fejest ugrik bele.
Az Eufória záróakkordjának, sőt talán az egész sorozat legemlékezetesebb momentuma lehetett volna Zendaya vad autós leszbikusszex-jelenete, ha bármit is láttunk volna belőle. Azonban így is biztosan sokáig fognak beszélni róla.
Ahogy Sydney Sweeney Cassie-jéről is, aki már korábban is rengeteg polgárpukkasztó pőre parádét prezentált, de ezúttal még jó néhány lapáttal rátett: a szőke szexbomba OnlyFans-oldala ugyanis elindult, ahol olyan tartalmak köszönnek vissza, melyek nemcsak az Eufória nézőit, hanem magukat a szereplőket is megbotránkoztatják, így Sydney Sweeney két fronton kerül össztűzbe.
Van itt egy szál baseball kesztyűben pózoló, nedves amerikai zászlóba vagy épp olvadozó jégkrém patakba burkolózó és cumit rágcsáló, babaruhában terpesztő Sweeney is, aki egyébként külön maga kérte, hogy ennyire elvetemült, már-már gyomorforgató performanszt nyújthasson az Eufória 3. évadában.
Azt már az évad premierje előtt tudni lehetett, hogy a februárban elhunyt Eric Dane halála után is visszatér a képernyőre. Az Eufória mellett a Grace klinikában is hírnevet szerző színésszel kapcsolatban így minden fanatikus kíváncsi volt, vajon milyen sorsot szánt neki Sam Levinson élete utolsó szerepében.
Sajnos, az már az Eufória 3. évad 2. része után világos, hogy Dane nem egy tankönyvi hősszereppel köszön el rajongóitól. Jacob Elordi Nate-jének édesapja ugyanis a második szezon óta egy lecsúszott alkoholista lett, aki csak nyűg mindenki, leginkább szeretett és titkokat rejtő fia számára, akivel heves szóváltásba is keverednek, melynek során Dane-t totálisan megalázzák.
Noha eddig nem úgy tűnik, ámde a cselekmény előrehaladtával talán Eric Dane-nek is megadatik egy méltóságteljes búcsú, amit igazán megérdemelne.
Az Eufória 3. évada tehát továbbra sem vetkőzte le a botránykeltő attitűdöt magáról, viszont úgy fest, a folytatásban ez a magatartás már kevésbé megy a cselekmény kárára. A karaktereket végre elkezdték árnyalni, kezdenek felsejleni belső, olykor titkolt céljaik, a bonyodalom pedig szépen, lassan, módjával mélyül, és végre Hunter Schafer is visszatért!
Az Eufória 3. évad 1. része április 13-án került fel az HBO Max-sorozatok kínálatába, a zárószezon további epizódjai pedig minden hétfőn fognak jelentkezni, egészen a június 1-én esedékes sorozatfináléig!
