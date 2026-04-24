Valóban abba halt bele Nagy Katalin cárnő, hogy egy lóval hált? Íme az igazság a 200 éves pletykáról

Amikor 1796 novemberében a hatalmas Oroszország teljhatalmú úrnője örökre lehunyta a szemét, az európai udvarokban azonnal suttogni kezdtek, és a gyász helyét a gúny vette át. Egy képtelen pletyka fészkelte be magát mélyen a történelembe, amely szerint Nagy Katalin cárnő egy lóval folytatott szexuális aktus közben lelte halálát, miközben egy speciális gépezet csődöt mondott felette.
Ez a sztori annyira abszurd és gyalázatos, hogy még két évszázaddal később is sokan tényként kezelik, pedig a valóság ennél jóval prózaibb, bár politikai szempontból sokkal tanulságosabb. Nagy Katalin cárnő nemcsak egy birodalmat vezetett vaskézzel, hanem a saját vágyait is büszkén vállalta, ami a korabeli, férfiak által uralt világban megbocsáthatatlan bűnnek számított.
A legenda szerint Katalin egy különleges, csigákkal és kötelekkel felszerelt emelőszerkezetet építtetett az istállója mélyén, hogy hódolhasson a négylábúak iránti, állítólagos különös vonzalmának. A történet csúcspontja szerint a gépezet az aktus közben megadta magát, a hatalmas állat pedig egyszerűen agyonnyomta az uralkodónőt. Bármennyire is „pikáns” ez a beszámoló, a történelmi tények egészen mást mutatnak: Katalin nem az istállóban, a szalma között, hanem a saját budoárjának magányában esett össze.
Azon a bizonyos reggelen a cárnő a szokásos rutinját követte: korán kelt, megitta az erős feketekávéját, majd a mosdóba vonult. Inasai akkor kezdték sejteni, hogy baj van, amikor az uralkodónő szokatlanul hosszú ideig nem jött elő. Amikor végül rátörték az ajtót, a padlón fekve találtak rá, eszméletlen állapotban. Az orvosi vizsgálatok kiderítették, hogy súlyos agyvérzést kapott. Bár az udvari orvosok minden akkori tudományukat bevetették, Katalin már soha nem tért magához a kómából. Másnap este, 67 éves korában, a saját ágyában, párnák között távozott az élők sorából, messze minden istállótól és mechanikus szerkezettől.
De vajon honnan jött a ló, mint a pletyka alapja? Honnan ered ez a gyomorforgató és minden logikát nélkülöző sztori? A szálak egészen Párizsig vezetnek, a francia forradalom utáni zavaros évekbe. Az európai arisztokrácia és a forradalmi értelmiség egyaránt rettegett Katalin hatalmától, aki nyíltan elítélte a francia eseményeket és a királygyilkosságot. A válaszcsapás nem maradt el: a francia propaganda a legősibb, legaljasabb módszerhez nyúlt, és az uralkodónő szexualitását támadta meg ott, ahol a legjobban fájt.
Mivel köztudott volt, hogy Katalinnak számos szeretője volt – köztük olyan nevekkel, mint a zseniális hadvezér, Patyomkin vagy a sármos Orlov gróf –, az ellenségei úgy döntöttek, e szabados életvitelt miatt állítják pellengérre Katalint. A „túlfűtött nő” képét addig feszítették, amíg az már az emberi jó ízlés határait is átlépte. A ló motívuma nem véletlen: a hatalmat, a zabolátlan erőt és a férfiasságot jelképezte, amivel Katalint össze akarták boronálni, hogy ezzel is nevetségessé és hiteltelenné tegyék őt a konzervatív Európa szemében.
A történelem során a hatalmas nőkkel szemben mindig is a szexuális lejáratás volt a leghatékonyabb politikai fegyver. Katalint életében „észak Szemiramiszának” hívták, de a háta mögött leginkább csak a hálószobájának titkait emlegették, felnagyítva minden egyes románcot. A lovas incidens kitalálói pontosan tudták, hogy egy ilyen képtelen, vizuálisan is sokkoló állítás örökre rátapad a nevére, mint egy lemoshatatlan szégyenfolt.
Hiába telt el kétszáz év, és hiába bizonyították be történészek ezrei a cárnő halálának valódi körülményeit, a zseniális politikai húzásai és birodalomépítő tevékenysége helyett sokan még ma is ezt a kamutörténetet emlegetik fel először a neve hallatán. Ez a tartós hazugság az élő bizonyítéka annak, hogy a közvéleményt sokszor nem az igazság, hanem a minél szaftosabb botrány érdekli. Katalin végzete nem egy állat volt, hanem az emberi rosszindulat, amely nem ismer határokat - írja a History Extra.
Nézd meg a videót Nagy Katalin cárnő életéről:
