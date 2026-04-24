Valóban abba halt bele Nagy Katalin cárnő, hogy egy lóval hált? Íme az igazság a 200 éves pletykáról

Amikor 1796 novemberében a hatalmas Oroszország teljhatalmú úrnője örökre lehunyta a szemét, az európai udvarokban azonnal suttogni kezdtek, és a gyász helyét a gúny vette át. Egy képtelen pletyka fészkelte be magát mélyen a történelembe, amely szerint Nagy Katalin cárnő egy lóval folytatott szexuális aktus közben lelte halálát, miközben egy speciális gépezet csődöt mondott felette.

Nagy Katalin cárnő jó hírét máig sötét és aljas pletyka feketíti be, amely a halálához kapcsolódik

Katalin valójában nem szexuális balesetben, hanem agyvérzésben halt meg a mosdójában.

A lovas történet egy tudatos francia politikai lejáratókampány része volt.

Az uralkodónő szabados életvitelét használták fel a karaktergyilkossághoz.

Íme az igazság Nagy Katalin cárnőről – Egy évszázados pletyka nyomában

Ez a sztori annyira abszurd és gyalázatos, hogy még két évszázaddal később is sokan tényként kezelik, pedig a valóság ennél jóval prózaibb, bár politikai szempontból sokkal tanulságosabb. Nagy Katalin cárnő nemcsak egy birodalmat vezetett vaskézzel, hanem a saját vágyait is büszkén vállalta, ami a korabeli, férfiak által uralt világban megbocsáthatatlan bűnnek számított.

A legenda szerint Katalin egy különleges, csigákkal és kötelekkel felszerelt emelőszerkezetet építtetett az istállója mélyén, hogy hódolhasson a négylábúak iránti, állítólagos különös vonzalmának. A történet csúcspontja szerint a gépezet az aktus közben megadta magát, a hatalmas állat pedig egyszerűen agyonnyomta az uralkodónőt. Bármennyire is „pikáns” ez a beszámoló, a történelmi tények egészen mást mutatnak: Katalin nem az istállóban, a szalma között, hanem a saját budoárjának magányában esett össze.

A cárnő egyébként kiváló lovas hírében állt, gyakran járt ki lovagolni, ahogy ez Virgilius Eriksen festményén is látható.

Azon a bizonyos reggelen a cárnő a szokásos rutinját követte: korán kelt, megitta az erős feketekávéját, majd a mosdóba vonult. Inasai akkor kezdték sejteni, hogy baj van, amikor az uralkodónő szokatlanul hosszú ideig nem jött elő. Amikor végül rátörték az ajtót, a padlón fekve találtak rá, eszméletlen állapotban. Az orvosi vizsgálatok kiderítették, hogy súlyos agyvérzést kapott. Bár az udvari orvosok minden akkori tudományukat bevetették, Katalin már soha nem tért magához a kómából. Másnap este, 67 éves korában, a saját ágyában, párnák között távozott az élők sorából, messze minden istállótól és mechanikus szerkezettől.