Mi igaz a Nagy Katalin cárnő életét befeketítő pletykából?

Valóban abba halt bele Nagy Katalin cárnő, hogy egy lóval hált? Íme az igazság a 200 éves pletykáról

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 21:15
A leghíresebb cárnő élete tele volt hatalmi játszmákkal és szenvedélyes viszonyokkal, ám a halála körüli történetek még ennél is vadabbak. Ismerd meg a valóságot Nagy Katalin cárnő titkai mögött, akit még sírjában is egy rosszindulatú pletyka üldözött.
Amikor 1796 novemberében a hatalmas Oroszország teljhatalmú úrnője örökre lehunyta a szemét, az európai udvarokban azonnal suttogni kezdtek, és a gyász helyét a gúny vette át. Egy képtelen pletyka fészkelte be magát mélyen a történelembe, amely szerint Nagy Katalin cárnő egy lóval folytatott szexuális aktus közben lelte halálát, miközben egy speciális gépezet csődöt mondott felette.

Nagy Katalin cárnő jó hírét máig sötét és aljas pletyka feketíti be, amely a halálához kapcsolódik
  • Katalin valójában nem szexuális balesetben, hanem agyvérzésben halt meg a mosdójában.
  • A lovas történet egy tudatos francia politikai lejáratókampány része volt.
  • Az uralkodónő szabados életvitelét használták fel a karaktergyilkossághoz.

Íme az igazság Nagy Katalin cárnőről – Egy évszázados pletyka nyomában

Ez a sztori annyira abszurd és gyalázatos, hogy még két évszázaddal később is sokan tényként kezelik, pedig a valóság ennél jóval prózaibb, bár politikai szempontból sokkal tanulságosabb. Nagy Katalin cárnő nemcsak egy birodalmat vezetett vaskézzel, hanem a saját vágyait is büszkén vállalta, ami a korabeli, férfiak által uralt világban megbocsáthatatlan bűnnek számított.

A legenda szerint Katalin egy különleges, csigákkal és kötelekkel felszerelt emelőszerkezetet építtetett az istállója mélyén, hogy hódolhasson a négylábúak iránti, állítólagos különös vonzalmának. A történet csúcspontja szerint a gépezet az aktus közben megadta magát, a hatalmas állat pedig egyszerűen agyonnyomta az uralkodónőt. Bármennyire is „pikáns” ez a beszámoló, a történelmi tények egészen mást mutatnak: Katalin nem az istállóban, a szalma között, hanem a saját budoárjának magányában esett össze.

A cárnő egyébként kiváló lovas hírében állt, gyakran járt ki lovagolni, ahogy ez Virgilius Eriksen festményén is látható.
Azon a bizonyos reggelen a cárnő a szokásos rutinját követte: korán kelt, megitta az erős feketekávéját, majd a mosdóba vonult. Inasai akkor kezdték sejteni, hogy baj van, amikor az uralkodónő szokatlanul hosszú ideig nem jött elő. Amikor végül rátörték az ajtót, a padlón fekve találtak rá, eszméletlen állapotban. Az orvosi vizsgálatok kiderítették, hogy súlyos agyvérzést kapott. Bár az udvari orvosok minden akkori tudományukat bevetették, Katalin már soha nem tért magához a kómából. Másnap este, 67 éves korában, a saját ágyában, párnák között távozott az élők sorából, messze minden istállótól és mechanikus szerkezettől.

Francia bosszú és a karaktergyilkosság művészete

De vajon honnan jött a ló, mint a pletyka alapja? Honnan ered ez a gyomorforgató és minden logikát nélkülöző sztori? A szálak egészen Párizsig vezetnek, a francia forradalom utáni zavaros évekbe. Az európai arisztokrácia és a forradalmi értelmiség egyaránt rettegett Katalin hatalmától, aki nyíltan elítélte a francia eseményeket és a királygyilkosságot. A válaszcsapás nem maradt el: a francia propaganda a legősibb, legaljasabb módszerhez nyúlt, és az uralkodónő szexualitását támadta meg ott, ahol a legjobban fájt.

Mivel köztudott volt, hogy Katalinnak számos szeretője volt – köztük olyan nevekkel, mint a zseniális hadvezér, Patyomkin vagy a sármos Orlov gróf –, az ellenségei úgy döntöttek, e szabados életvitelt miatt állítják pellengérre Katalint. A „túlfűtött nő” képét addig feszítették, amíg az már az emberi jó ízlés határait is átlépte. A ló motívuma nem véletlen: a hatalmat, a zabolátlan erőt és a férfiasságot jelképezte, amivel Katalint össze akarták boronálni, hogy ezzel is nevetségessé és hiteltelenné tegyék őt a konzervatív Európa szemében.

Nagy Katalin cárnő két évvel a halála előtt. Az uralkodónő egyébként haláláig szeretőket tartott, feltehetőleg mindhárom gyermeke a szeretőitől született
A pletykák ereje és a történelem torz tükre

A történelem során a hatalmas nőkkel szemben mindig is a szexuális lejáratás volt a leghatékonyabb politikai fegyver. Katalint életében „észak Szemiramiszának” hívták, de a háta mögött leginkább csak a hálószobájának titkait emlegették, felnagyítva minden egyes románcot. A lovas incidens kitalálói pontosan tudták, hogy egy ilyen képtelen, vizuálisan is sokkoló állítás örökre rátapad a nevére, mint egy lemoshatatlan szégyenfolt.

Hiába telt el kétszáz év, és hiába bizonyították be történészek ezrei a cárnő halálának valódi körülményeit, a zseniális politikai húzásai és birodalomépítő tevékenysége helyett sokan még ma is ezt a kamutörténetet emlegetik fel először a neve hallatán. Ez a tartós hazugság az élő bizonyítéka annak, hogy a közvéleményt sokszor nem az igazság, hanem a minél szaftosabb botrány érdekli.  Katalin végzete nem egy állat volt, hanem az emberi rosszindulat, amely nem ismer határokat - írja a History Extra.

