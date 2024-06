Szeretsz pletykálni? Jól teszed! Az egészségedre is remek hatással van

Kutatók azt is megfigyelték, hogy a népszerű emberek kiterjedt szociális hálózataiknak köszönhetően gyakran jeleskednek a hírek közvetítésében, mások kibeszélésében. Ezek a kapcsolatok hozzáférést biztosítanak fontos információkhoz, támogatáshoz és lehetőségeket teremtenek újabb kapcsolatok kiépítésére. A pletykálkodással pedig tovább szilárdítják a közösségükben betöltött befolyásos pozíciójukat. Arra is fény derült, hogy az emberek természetüknél fogva hajlamosak egymás viselkedéséről beszélni, és ez meglepő módon elősegítheti közöttük az együttműködést. Ráadásul amikor az egyének pozitív tapasztalatokat osztanak meg hasznos tetteikről, az társadalmi normát állít fel, és másokat is arra ösztönöz, hogy hasonlóan cselekedjenek, hogy megőrizzék hírnevüket – mondja dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.

4 ok, hogy ne szégyelljük!

A mások kibeszélése olyan hormonokat szabadíthat fel, mint a szerotonin és az oxitocin, tehát boldogok leszünk tőle. A pletyka segít kötelékeket építeni és barátokat szerezni. Segít megoldani a problémákat. Már attól jobban érezzük magunkat, ha valakivel megoszthatjuk azt, ami bánt, nyomaszt vagy aggaszt minket. Ez segítségünkre lehet abban, hogy mi magunk rájöjjünk a megoldásra, de ha nem, akkor a beszélgetőpartnerünk hasznos tanácsot adhat nekünk. Csökkentheti a stresszt és enyhítheti a szorongást. Ha kiadjuk magunkból a mérgünket, dühünket, elmondjuk valakinek, hogy min bosszankodunk, az csökkenti bennünk a nyomást, hamarabb lehiggadunk.

Tartsuk be a szabályokat!

Természetesen határokat kell szabni a mások kibeszélésében, hiszen ennek lehetnek árnyoldalai is. A pletykát fel lehet használni hazugságok vagy féligazságok terjesztésére, hogy előnyre tegyünk szert valakivel szemben, vagy megbántsunk valakit. Ez vitákhoz, félreértésekhez és a csoportokon belüli bizalom elvesztéséhez vezethet. Arra is felhasználható, hogy kizárjunk embereket a társadalmi köreinkből, ezzel erősítve a meglévő hierarchiát, és ennek következtében a kirekesztettek elszigeteltnek érzik magukat. A bizalom és az egészséges társadalmi kapcsolatok fenntartása érdekében biztosítanunk kell, hogy a pletyka igaz maradjon, és elkerülje a rosszindulatú szándékot.