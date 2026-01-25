Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Hihetetlen felfedezés a Marson: a bolygó légköre is vizet rejthet – alkalmas az emberi életre?

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 19:00
Kutatók erre jutottak. A Mars készen állhat a meghódításra.

Egy friss kutatás szerint a Mars légkörében található nedvesség fontos vízforrást jelenthet a jövőbeni emberi küldetések számára. Bár a hosszú távú megoldást továbbra is a felszín alatti jég jelentheti, a légköri víz kinyerése értékes tartalékot biztosíthat.

A Mars élhetőbb mint gondolnánk.
A Mars hamarosan élhető lesz

A kutatást a skóciai Strathclyde Egyetem egyik tudósa, Dr. Vassilis Inglezakis végezte, és eredményeit az Advances in Space Research című tudományos folyóiratban publikálták. A tanulmány azt vizsgálta, milyen módokon lehetne vizet előállítani a Marson, amennyiben az emberiség valaha tartósan megtelepedne a vörös bolygón. 

A Mars több potenciális vízforrást is kínál: ilyen a felszín alatti jég, a talajban megtalálható nedvesség, valamint a légkörben jelen lévő vízgőz. A kutatás arra a következtetésre jutott, hogy bár a felszín alatti jég lenne a legéletképesebb hosszú távú megoldás, valószínűleg nem található könnyen hozzáférhető jégkészlet azokon a területeken, ahol az első emberi missziók leszállnának.

Ebben az esetben kerülhet előtérbe a légkörből történő vízkinyerés. Ez a módszer ugyan jelentős energiaigénnyel jár, és technológiailag is összetettebb, de alternatív vagy tartalék megoldásként szolgálhat ott, ahol a felszín alatti jég nem elérhető, írja a Daily Mail.

Dr. Inglezakis szerint:

„A megbízható vízellátás létfontosságú lenne az emberi túléléshez a Marson. A víz nemcsak ivásra lenne szükséges, hanem oxigén és üzemanyag előállítására is, ami jelentősen csökkentené a Földről származó utánpótlástól való függőséget”

 A tanulmány különböző technológiákat hasonlított össze energiaigényük, méretezhetőségük és a marsi körülményekhez való alkalmazhatóságuk szempontjából. Az elemzés végül megerősítette, hogy a felszín alatti jég jelenti a legstabilabb hosszú távú vízforrást, ugyanakkor a légköri víz kinyerése fontos szerepet játszhat a jövőbeli, önfenntartó űrmissziókban. 

A kutató hangsúlyozta: 

„Miközben a Mars nagy része még feltáratlan, elengedhetetlen a rendelkezésre álló technológiák reális értékelése. Ez a tudás alapvető lehet ahhoz, hogy az emberi küldetések hosszú távon is fenntarthatóak és önellátóak legyenek a bolygón”

 

 

