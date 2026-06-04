„Először azt hittem, hogy lezuhant egy repülő” – magyar szemtanú mesélt a máltai tűzijátékgyár robbanásáról

A tűzijátékgyár-robbanás után két férfit kórházba szállítottak. A 67 és 47 éves sérültek közül mindketten a Maghtab környékén lévő gyár melletti mezőkön dolgoztak, mentőhelikoptert is kellett hívni hozzájuk, sokkos állapotba kerültek – írja a hvg.

A tűzijátékgyár-robbanás után több kilométerrel arrébb is látható volt a gomolygó füst. Fotó: Youtube Shorts

Tűzijátékgyár-robbanás: magyar szemtanú mesélte el a megrázó pillanatokat

Akkora robbanás rázta meg Máltát, hogy az egész sziget belerázkódott. A rendőrség vizsgálja az ügyet, keresi a felelősöket. Egy kint élő magyar szemtanú lapunknak elmondta, hogy

Reggel a párom és a fiam egy óriási detonációt hallott. Először azt hitték, hogy lezuhant egy repülő. Utána pedig fegyverropogásra hasonlító hangot. Rémisztő hangja volt. Ezt követőn kinéztek az utcára, nagy volt az ijedtség. Végül felmentek a házunk tetejére és innen már látták a füstöt. Pár perc alatt kiderült, hogy egy tűzijátékgyár robbant fel.

– mesélte Zsolt.

Mivel a reggeli órákban történt, azt hittük, hogy az üzemet nyitó munkások okozhatták a robbanást, de kiderült, hogy az óriási szerencsének köszönhetően nincs emberi áldozat.

Néhány órával a baleset után megszólalt Robert Abela máltai miniszterelnök, aki a helyszínre riasztotta a máltai hatóságok munkatársait, és gyors felépülést kívánt a sérülteknek, így tett Robert Metsola, az Európai Parlament elnöke is. Érdemes megjegyezni, hogy míg az emberek szerencsésebben megúszták a robbanást, több tehén is elpusztult egy közeli tehenészetben.

Sok állat a környéken elpusztult: jellemzően szarvasmarhák és madarak, mivel ilyen telepek és egy madárpark is van a környéken. Az állatok infarktust, vagy agyvérzést kaptak.

– tájékoztatott Zsolt. Nem csoda, hogy az állatvédők is reagáltak a robbanásra: külön egységeket vezényeltek a gyár környékére, hogy felkutassák és segítsék a sérült állatokat.

A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, mi vezethetett a tűzijátékgyárban bekövetkezett robbanáshoz.

A tűzijátékok készítése mélyen gyökerezik a máltai hagyományokban, ezért pl. a nyári falusi búcsúk és szentek ünnepeinek elengedhetetlen kellékei.

A máltai nép megunhatatlanul imádja a tűzijátékot. Sokszor naponta többször is van. Még nappali tűzijátékuk is van!

– mesélte Zsolt, majd hozzátette: