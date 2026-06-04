"A szomorúságba halt bele" – kedvencüket gyászolják a képregényrajongók világszerte

Váratlanul, egy évvel szeretett férje után, 56 éves korában elhunyt Marjane Satrapi francia–iráni képregénykészítő és filmrendező.

Gyászolnak a rajongók: Marjane Satrapi, a Persepolis szerzője június 4-én vesztette életét

Fotó: AFP

Satrapit elsősorban a magyarul is megjelent Persepolis című, részben önéletrajzi ihletésű képregényről, valamint az abból készült, Vincent Paronnaud-val közösen rendezett, 2007-es, azonos című animációs filmről ismeri a nagyközönség. Ez utóbbit többek közt Oscar- és Golden Globe-díjra is jelölték.

Az iráni születésű írónő és képregényes gyerekként, az 1979-es iráni forradalom után költözött Európába. Bécsben, majd pedig Strasbourgban tanult. Képregénye ezeknek az éveknek, valamint Iránba való visszatérésének állít emléket. Mindig is hangoztatta, hogy ugyan felhasználta a saját gyermekkora eseményeit, a Persepolis mégsem kordokumentum, sokkal inkább egy olyan alkotás, ami bemutatja a Nyugatnak azt az Iránt, amit sokan nem ismerhetnek az előítéletek és a tévképzetek miatt.

Marjane Satrapi a fájdalomba halt bele?

Családja nyilatkozata szerint "Marjane Satrapi a szomorúságba halt bele egy évvel azután, hogy elvesztette férjét és élete szerelmét, Mattias Ripát".

A művésznőt Párizsban érte a halál.

(IGN)