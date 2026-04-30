Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait – 50 millió volt a tét!

A Hatoslottón ezúttal ötvenmillió forint volt a várható főnyeremény. Íme a csütörtöki sorsolás eredményei lentebb.



Ezek a hatoslottó nyerőszámai. Fotó: Markovics Gábor

A 18. játékhét csütörtöki sorsolásán a következő hatoslottó-nyerőszámokat húzták ki:

10 (tíz)

27 (huszonhét)

28 (huszonnyolc)

32 (harminckettő)

34 (harmincnégy)

35 (harmincöt)