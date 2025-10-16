Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Gál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Újraélesztés kvíz

Újraélesztés kvíz: Te tudod, mit kell tenned, ha valaki összeesik melletted?

Újraélesztés
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 09:45
újraélesztés világnapéletmentéskvíz
Október 16-a az újraélesztés világnapja. Te mit tennél, ha valaki hirtelen összeesne melletted az utcán? Lefagynál, segítségért kiáltanál, vagy azonnal cselekednél? Ez a kvíz nem csak a tudásodat teszteli, egyszer életmentő is lehet.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A legtöbben úgy gondolják, velük sosem történhet meg, hogy szó szerint életbevágó helyzetbe kerüljenek. Magyarországon ugyanakkor több mint hatvanan szenvednek el hirtelen szívmegállást naponta, ezek döntő többsége pedig nem kórházban, hanem otthon, az utcán vagy a munkahelyen történik. A túlélés kulcsa a legtöbb esetben az, hogy a közelben lévők mit tesznek az első percekben. Lássuk, te tudnád-e, mit tegyél! Induljon a kvíz!

Újraélesztés kvíz
Ez a kvíz az újraélesztés világnapja alkalmából készült
Fotó: Jaromir Chalabala /  Shutterstock 

Újraélesztés kvíz a világnap alkalmából

Az újraélesztést bárki megtanulhatja, sok esetben ugyanis néhány egyszerű mozdulat is életet menthet. Nem kell hozzá más, csak lélekjelenlét, és az, hogy tudd, mit kell tenned. A 112-es segélyhívó tárcsázása után a mentésirányítók mindenkit végigvezetnek a folyamaton, lépésről lépésre, így még laikusként sem vagy egyedül egy ilyen helyzetben.

Habár sokan inkább nem nyúlnak a beteghez, mert attól félnek, hogy rosszul járnának el, a legnagyobb hiba a tétlenség. A mellkasnyomások – még ha nem is tökéletesek – fenntarthatják az agy és a szív minimális oxigénellátását addig, amíg a mentők megérkeznek. Ha van a közelben automata defibrillátor (AED), csak be kell azt kapcsolni, és követni a mellékelt utasításokat.

Az alábbi kvíz az újraélesztés világnapja alkalmából azért készült, hogy rávilágítson: az életmentés mindannyiunk felelőssége. Töltsd ki a kvízt és derítsd ki, mennyire vagy felkészült egy életmentő helyzetre!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Valaki összeesik az utcán, és nem reagál. Mi az első dolgod?

Újraélesztés egyszerűen és gyorsan:

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu