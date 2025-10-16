Újraélesztés kvíz: Te tudod, mit kell tenned, ha valaki összeesik melletted?

A legtöbben úgy gondolják, velük sosem történhet meg, hogy szó szerint életbevágó helyzetbe kerüljenek. Magyarországon ugyanakkor több mint hatvanan szenvednek el hirtelen szívmegállást naponta, ezek döntő többsége pedig nem kórházban, hanem otthon, az utcán vagy a munkahelyen történik. A túlélés kulcsa a legtöbb esetben az, hogy a közelben lévők mit tesznek az első percekben. Lássuk, te tudnád-e, mit tegyél! Induljon a kvíz!

Ez a kvíz az újraélesztés világnapja alkalmából készült

Fotó: Jaromir Chalabala / Shutterstock

Újraélesztés kvíz a világnap alkalmából

Az újraélesztést bárki megtanulhatja, sok esetben ugyanis néhány egyszerű mozdulat is életet menthet. Nem kell hozzá más, csak lélekjelenlét, és az, hogy tudd, mit kell tenned. A 112-es segélyhívó tárcsázása után a mentésirányítók mindenkit végigvezetnek a folyamaton, lépésről lépésre, így még laikusként sem vagy egyedül egy ilyen helyzetben.

Habár sokan inkább nem nyúlnak a beteghez, mert attól félnek, hogy rosszul járnának el, a legnagyobb hiba a tétlenség. A mellkasnyomások – még ha nem is tökéletesek – fenntarthatják az agy és a szív minimális oxigénellátását addig, amíg a mentők megérkeznek. Ha van a közelben automata defibrillátor (AED), csak be kell azt kapcsolni, és követni a mellékelt utasításokat.

Az alábbi kvíz az újraélesztés világnapja alkalmából azért készült, hogy rávilágítson: az életmentés mindannyiunk felelőssége. Töltsd ki a kvízt és derítsd ki, mennyire vagy felkészült egy életmentő helyzetre!