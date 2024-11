Hátborzongató vallomás: ezt élik át azok, akik visszatértek a halálból

Egészen csecsemő korától kezdve látja az illető az élete film-kockáit. Megérti az összefüggéseket, látja az ismétlődő köröket, sémákat. De ez is egy megnyugtató élmény, amit a szeretet és megértés hat át. Azt is látja, mit lehetett volna másképp… És gyakran azt is, mit okozott másoknak… de megbocsátással, megnyugvással teli összegzés ez