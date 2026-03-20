Meghalt a gyönyörű influenszer: kutyája őrizte a 25 éves lány holttestét

Sokkolta a lengyel közösségi médiát a hír: holtan találták otthonában a népszerű influenszert és OnlyFans-modellt, Masza Graczykowskot. A mindössze 25 éves lány másfél éve tűnt el követői szeme elől, utolsó posztja óta baljós csend honolt az oldalain. Végül március 9-én a rendőrök törték rá az ajtót varsói lakásában, ahol hűséges kutyája mellett feküdt az élettelen teste.

Holtan találták a népszerű influenszert, Masza Graczykowskot Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Rejtélyes körülmények: gyilkosság vagy tragikus véletlen?

Bár az első hírek rögtön találgatásokba bocsátkoztak, a hatóságok egyelőre óvatosan fogalmaznak. Piotr Antoni Skiba, a varsói ügyészség szóvivője elárulta, hogy a nyomozást egyelőre gondatlan emberölés gyanújával indították meg, de hangsúlyozta: ez a rutin eljárás ilyen esetekben.

Az orvosszakértői vizsgálat első jelei szerint nem történt idegenkezűség, de további tesztekre van szükség a pontos okok kiderítéséhez

– nyilatkozta az ügyész.

Démonokkal küzdött a fiatal Masza Graczykowsk

Masza élete korántsem volt olyan felhőtlen, mint amilyennek a filterezett fotókon tűnt. A lány korábban őszintén vallott követőinek a függőségeiről és mentális problémáiról. Volt, hogy négy hónapig kórházban kezelték veseelégtelenség miatt, máskor pedig az opioid-függőségéről beszélt könnyeivel küszködve.

Egyik utolsó, 2024 novemberében feltöltött videójában – melynek sokatmondóan a "Röviden, ez történt" címet adta – elárulta, hogy kutyája elvesztése után nyugtatókhoz nyúlt, de akkor azt állította, már tiszta és kap segítséget. Nem ez volt az első eset, hogy a halál torkában járt: korábban egy öngyilkossági kísérlet után három percig a klinikai halál állapotában volt – adta hírül Mirror.

Sajnálom, hogy megint eltűntem. Klinikai halál állapotában voltam három percig. Egyszerűen felemésztett a mentális teher

– írta akkor egy kórházi fotó mellé.

Megszólalt a rivális is

A tragédia még Masza esküdt ellenségeit is megrendítette. A kétmilliós követőtáborral rendelkező rapper, Fagata, akivel évek óta haragban voltak, a hír hallatán lemondta aktuális koncertjét.

Évek óta nem beszéltünk, de mégis szörnyű és szomorú, amikor valaki ilyen fiatalon távozik. A tiszteletem jeléül eddig hallgattam, de most őszinte részvétemet küldöm a családnak. Vigyázzatok magatokra!

– üzente az énekesnő.