Meghalt a gyönyörű influenszer: kutyája őrizte a 25 éves lány holttestét

Sokkolta a lengyel közösségi médiát a hír: holtan találták otthonában a népszerű influenszert és OnlyFans-modellt, Masza Graczykowskot. A mindössze 25 éves lány másfél éve tűnt el követői szeme elől, utolsó posztja óta baljós csend honolt az oldalain. Végül március 9-én a rendőrök törték rá az ajtót varsói lakásában, ahol hűséges kutyája mellett feküdt az élettelen teste.
Bár az első hírek rögtön találgatásokba bocsátkoztak, a hatóságok egyelőre óvatosan fogalmaznak. Piotr Antoni Skiba, a varsói ügyészség szóvivője elárulta, hogy a nyomozást egyelőre gondatlan emberölés gyanújával indították meg, de hangsúlyozta: ez a rutin eljárás ilyen esetekben.
Az orvosszakértői vizsgálat első jelei szerint nem történt idegenkezűség, de további tesztekre van szükség a pontos okok kiderítéséhez
– nyilatkozta az ügyész.
Masza élete korántsem volt olyan felhőtlen, mint amilyennek a filterezett fotókon tűnt. A lány korábban őszintén vallott követőinek a függőségeiről és mentális problémáiról. Volt, hogy négy hónapig kórházban kezelték veseelégtelenség miatt, máskor pedig az opioid-függőségéről beszélt könnyeivel küszködve.
Egyik utolsó, 2024 novemberében feltöltött videójában – melynek sokatmondóan a "Röviden, ez történt" címet adta – elárulta, hogy kutyája elvesztése után nyugtatókhoz nyúlt, de akkor azt állította, már tiszta és kap segítséget. Nem ez volt az első eset, hogy a halál torkában járt: korábban egy öngyilkossági kísérlet után három percig a klinikai halál állapotában volt – adta hírül Mirror.
Sajnálom, hogy megint eltűntem. Klinikai halál állapotában voltam három percig. Egyszerűen felemésztett a mentális teher
– írta akkor egy kórházi fotó mellé.
A tragédia még Masza esküdt ellenségeit is megrendítette. A kétmilliós követőtáborral rendelkező rapper, Fagata, akivel évek óta haragban voltak, a hír hallatán lemondta aktuális koncertjét.
Évek óta nem beszéltünk, de mégis szörnyű és szomorú, amikor valaki ilyen fiatalon távozik. A tiszteletem jeléül eddig hallgattam, de most őszinte részvétemet küldöm a családnak. Vigyázzatok magatokra!
– üzente az énekesnő.
A rajongók most tízezerszámra búcsúznak Masza legutolsó fotója alatt. "Repülj magasan, angyalkám, ott már nincs fájdalom" – írta egyikük, míg mások azt emelik ki: egy ilyen fiatal léleknek sosem szabadna ilyen korán elmennie.
