Látomás gyötörte Enikőt, halál járt a nyomában

Sokunk kővé dermedt volna, ha olyan helyzetbe csöppenünk, mint amilyenbe egy Tiszakürtön élő nő. D. Enikőt még most is borzongással tölti el, ha visszagondol rá, ami 2020-ban történt vele és amit most megosztott a Borssal. A fiatal nő egy ősi, okkult technikába kóstolt bele, hogy egy szakítás után a lelkét gyógyítsa. Nem is sejtette, mit szabadít magára. Gonosz lények olyan látomással kínozták őt, ami idővel valóra vált!

Látomás és riasztó lények kísértették a nőt / Képünk illusztráció: Shutterstock

Látomást hozott a technika

Enikő 2020-ban szakított a férjével. Egy hónapig voltak külön, nehezen viselte ezt az időszakot. Hogy nyugalomra leljen, egy okkultista asszonyt keresett fel. A 70 éves nő, Ágnes spirituális mesterként hirdette magát és ismerte azt a technikát, amivel a lélek kiléphet a testből és földöntúli dolgokat élhet át.

Lakitelekre hívta Enikőt, ahol először rejtélyes, a tudomány számára ismeretlen kérdésekről beszélgettek, például, hogy mi történik a halál után. Majd feltárta a technikáját: az asszony tenyerébe rajzolt egy pontot, amit Enikőnek követnie kellett. Ekkor nyugalom töltötte el őt, aztán Ágnes az ágyra fektette, a talpán pontokat nyomott meg, aztán a feje alá tette a kezét.

Hihetetlen, ami ezután történt: a fiatal nő kilépett a testéből!

Mintha az univerzumban lettem volna! Sötét volt és egy villogó, fehér, pici pont jelent meg előttem. Utána két ismerősöm arcát láttam. Hozzám szóltak, hogy nagyon jó ember vagyok és gondoskodó

– árulta el a Borsnak a különös „utazás” élményét Enikő, kiemelve: miután felébredt a lélekutazásból, mérhetetlen nyugodtságot érzett.

Újra át akarta ezt élni, ezért döntött úgy, hogy megtanulja az ősi, okkult technikát. Az idős "spirituális mester" vezette be. Enikő azóta is bánja, hogy belefogott…

„Soha többé”

A nő idővel otthon, egyedül gyakorolta a különleges technikát, és azt hitte, az öngyógyítás magasiskoláját űzi.

- Esténként, mikor már lefeküdtem, elmondtam magamban a mantrákat és egy nyugtató gyakorlatot végeztem. Ezalatt a nyugtató gyakorlat alatt aludtam el. Mintha a lelkem suhant volna egy fehér folyosón. Csodálatos érzés volt! - mondta.