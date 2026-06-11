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Hogy éri meg jobban? Autóval vagy vonatal a Balatonra?

Vonat vagy autó? Idén így változtak a balatoni utazási költségek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 17:45
autóval a Balatonrabalatoni nyaralásvonattal a Balatonra
A nyári szezon kezdetével szinte minden családban és baráti társaságban felmerül a kérdés, hogy mekkora költségkerettel érdemes nekivágni a hétvégi pihenésnek. A benzinárak hullámzása és az új tarifarendszer bevezetése alaposan átírta a képletet, így egyáltalán nem mindegy, hogy a vonat vagy az autó mellett döntünk, ha a Balaton az úti cél. Mutatjuk, hogyan jössz ki olcsóbban.
Etédi Alexa
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A nyári hőség beköszöntével ezrek indulnak útnak a fővárosból a vízpartra. Az utazási költségek kalkulálása során azonban kulcsfontosságú, hogy a családi kasszát melyik közlekedési forma terheli meg a legkevésbé. Az új tarifarendszer (a teljes hazai állami és önkormányzati közösségi közlekedés teljes ár- és szabályrendszerének reformja), illetve a változó üzemanyagárak miatt a korábbi berögzült utazási szokások mostanra teljesen idejét múltak. Nézzük meg pontosan a számokat, hogy kiderüljön, idén a vonat vagy az autó a kedvezőbb, ha a cél a Balaton.

A Balaton Badacsony mellett autóúttal.
A Balaton idén nyáron is sokak úti célja, a kérdés csak az: autóval, vagy vonattal kedvezőbb utazni?
Fotó: pgaborphotos / shutterstock
  • Ketten vagy egyedül a vonat nyer: az új tarifarendszer bérleteivel és az olcsó jegyekkel a vasút anyagilag verhetetlen.
  • Baráti társasággal fordul a kocka: három-négy utas esetén az üzemanyag és a matrica ára eloszlik, így már az autó a kifizetődőbb.
  • A gyerekek ingyen utaznak: a 14 év alattiak díjmentessége és a diákok 90%-os kedvezménye miatt a családoknak a vonat sokszor olcsóbb, mint a benzin és a matrica. 
  • Rejtett költségek: az autós utazásnál a benzin mellett a parkolási díjak és a pályamatrica is jelentősen megdobják a végösszeget.

Vonattal vagy autóval olcsóbb, ha a Balaton az úti cél?

Erre a kérdésre nincs kizárólagos helyes válasz, mivel a végösszeget a járműben ülők száma, a meglévő bérletek és a pontos úti cél határozza meg. Amíg egyedül utazás esetén a kötöttpályás közlekedés szinte verhetetlen, addig egy nagyobb csoport esetén a gépkocsi fix költségei már hatékonyan oszlanak meg. A döntéshez érdemes külön-külön áttekinteni az aktuális kiadásokat.

Menetjegyek és a fix bérletek előnyei a vonaton

A hazai tarifarendszer átalakítása gyökeresen megváltoztatta a balatoni vonatozás anyagi vonzatait. Aki ország- vagy Pest vármegyebérlettel rendelkezik, jelentős előnyből indul. A Pest vármegyebérlet a déli parton Balatonszentgyörgyig, az északi oldalon pedig Balatonedericsig érvényes, így az utazás alapdíja ezek birtokában nagyon alacsony, amennyiben olyan vonattal utazunk, amelyre a bérlet teljesen érvényes.

Vonaton utazó fiatal nő mobiltelefonnal a kezében.
A vonatozás egy vagy két utazó esetén gazdaságosabb megoldás lehet. 
Fotó: zhukovvvlad / shutterstock

Az expressz- és az InterCity vonatokra főszezonban egyes járatokon helyjegy szükséges. Ennek díja – cikkünk írása idején – elővételben 650 forint, az utazás napján megváltva 990 forint irányonként. Ha valaki bérlet nélkül utazik, egy Budapest–Siófok menetjegy helyjeggyel együtt 2500 és 3500 forint között alakul, vagyis az oda-vissza út fejenként megáll 5000–7000 forintból.

Tankolás, matricák és a rejtett autós költségek

A gépkocsis utazás fix kiadásai magasabb szintről indulnak. A jelenlegi üzemanyagárak mellett – a benzin 640 forintos és a gázolaj 665 forintos literenkénti átlagárával számolva – egy átlagos, 7 literes fogyasztású autóval a Budapest–Siófok oda-visszaút (kb. 220 km) nagyjából 10 000 forintnyi üzemanyagot emészt fel. Távolabbi pontok, például Badacsony esetén ez már 13 000–14 000 forint.

Ehhez adódik a gyorsforgalmi utak díja. A 10 napos országos autópálya-matrica ára jelenleg 6900 forint a D1 kategóriában. Ha a sofőrnek nincs éves vármegyei matricája, ez azonnal megterheli a hétvégi büdzsét. A parton ráadásul a parkolásért is fizetni kell: a felkapott zónákban az óradíjak 400 és 800 forint között mozognak, ami egy strandolós nap alatt újabb komoly tétel.

Mi van akkor, ha családdal utaznánk?

A családi utazások esetében a klasszikus költségmegosztásos számítás sokszor csalóka, hiszen a gyermekek nem tudnak beszállni a tankolás árába, így a teljes kiadás a szülők pénztárcáját terheli. A közlekedési tarifarendszer kedvezményei miatt ráadásul a mérleg még látványosabban a vasút felé billen: mivel a 14 év alattiak díjmentesen utazhatnak, a diákok pedig 90 százalékos kedvezményt kapnak, egy négytagú család vonatútja – ahol szinte csak a felnőttek jegyeit és a kötelező főszezoni helyjegyeket kell megváltani – olcsóbbra jön ki, mint a benzin és az autópálya-matrica párosa.

Autóban ülő fiatal vidám pár.
A gépkocsi akkor éri meg jobban, ha többen utazunk és eloszlanak a költségek. 
Fotó: Studio Romantic / shutterstock

A gépkocsi mellett így ma már ritkán szólnak tisztán anyagi érvek; a volán mögé a családok sokkal inkább a rengeteg csomag, a hűtőtáskák kényelmes szállítása és a menetrendektől független szabadság miatt ülnek egy-egy balatoni nyaralás esetén.

A végső mérleg: az utasok száma dönt

Az adatok alapján tisztán kirajzolódik a határvonal a vonat vagy autó kérdésében. Egy vagy két utas, vagy kisgyerekes család esetén a vonat gazdaságilag sokkal jobb választás, hiszen a jegyek ára messze elmarad a benzin és a matrica együttes összege mögött.

A helyzet akkor változik meg, ha három-négy fizetőképes ember utazik együtt. Ekkor az autó költségei  az utazók között eloszlanak, így a fejenkénti kiadás 4000–5000 forintra csökken. A nagyobb társaságoknak a rugalmasság és a csomagok egyszerűbb szállítása miatt anyagilag és kényelmileg is a gépkocsi a kifizetődőbb megoldás.

Nézd meg a videón is, miért éri meg a Balaton a látogatást:

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