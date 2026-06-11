Vonat vagy autó? Idén így változtak a balatoni utazási költségek

A nyári hőség beköszöntével ezrek indulnak útnak a fővárosból a vízpartra. Az utazási költségek kalkulálása során azonban kulcsfontosságú, hogy a családi kasszát melyik közlekedési forma terheli meg a legkevésbé. Az új tarifarendszer (a teljes hazai állami és önkormányzati közösségi közlekedés teljes ár- és szabályrendszerének reformja), illetve a változó üzemanyagárak miatt a korábbi berögzült utazási szokások mostanra teljesen idejét múltak. Nézzük meg pontosan a számokat, hogy kiderüljön, idén a vonat vagy az autó a kedvezőbb, ha a cél a Balaton.

A Balaton idén nyáron is sokak úti célja, a kérdés csak az: autóval, vagy vonattal kedvezőbb utazni?

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Ketten vagy egyedül a vonat nyer: az új tarifarendszer bérleteivel és az olcsó jegyekkel a vasút anyagilag verhetetlen.

az új tarifarendszer bérleteivel és az olcsó jegyekkel a vasút anyagilag verhetetlen. Baráti társasággal fordul a kocka: három-négy utas esetén az üzemanyag és a matrica ára eloszlik, így már az autó a kifizetődőbb.

három-négy utas esetén az üzemanyag és a matrica ára eloszlik, így már az autó a kifizetődőbb. A gyerekek ingyen utaznak: a 14 év alattiak díjmentessége és a diákok 90%-os kedvezménye miatt a családoknak a vonat sokszor olcsóbb, mint a benzin és a matrica.

a 14 év alattiak díjmentessége és a diákok 90%-os kedvezménye miatt a családoknak a vonat sokszor olcsóbb, mint a benzin és a matrica. Rejtett költségek: az autós utazásnál a benzin mellett a parkolási díjak és a pályamatrica is jelentősen megdobják a végösszeget.

Vonattal vagy autóval olcsóbb, ha a Balaton az úti cél?

Erre a kérdésre nincs kizárólagos helyes válasz, mivel a végösszeget a járműben ülők száma, a meglévő bérletek és a pontos úti cél határozza meg. Amíg egyedül utazás esetén a kötöttpályás közlekedés szinte verhetetlen, addig egy nagyobb csoport esetén a gépkocsi fix költségei már hatékonyan oszlanak meg. A döntéshez érdemes külön-külön áttekinteni az aktuális kiadásokat.

Menetjegyek és a fix bérletek előnyei a vonaton

A hazai tarifarendszer átalakítása gyökeresen megváltoztatta a balatoni vonatozás anyagi vonzatait. Aki ország- vagy Pest vármegyebérlettel rendelkezik, jelentős előnyből indul. A Pest vármegyebérlet a déli parton Balatonszentgyörgyig, az északi oldalon pedig Balatonedericsig érvényes, így az utazás alapdíja ezek birtokában nagyon alacsony, amennyiben olyan vonattal utazunk, amelyre a bérlet teljesen érvényes.

A vonatozás egy vagy két utazó esetén gazdaságosabb megoldás lehet.

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Az expressz- és az InterCity vonatokra főszezonban egyes járatokon helyjegy szükséges. Ennek díja – cikkünk írása idején – elővételben 650 forint, az utazás napján megváltva 990 forint irányonként. Ha valaki bérlet nélkül utazik, egy Budapest–Siófok menetjegy helyjeggyel együtt 2500 és 3500 forint között alakul, vagyis az oda-vissza út fejenként megáll 5000–7000 forintból.