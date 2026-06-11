“17 évesen úgy döntöttem, hogy amputálják a lábamat” - Daniella számára megkönnyebbülés volt, hogy elvesztette jobb lábát

Mosolyogva, magabiztosan vonult végig a kifutón Burghardtné Pék Daniella azon a jótékonysági divatbemutatón, amelyet Mirkó támogatására szerveztek. A fiatal nő azonban nem csupán a divat miatt érkezett az eseményre: saját történetével is szeretné felhívni a figyelmet az elfogadás fontosságára. Mutatjuk a részleteket Daniella amputációjáról!

17 évesen hozta meg a sorsfordító döntést Daniella: az amputáció után teljesebb életet él Fotó: MEDIAWORKS

"Az amputáció megkönnyebbülés volt" - Daniella fa műlábbal élte gyermekkorát

Szeretem a jótékonyságot és az integrációt. Mirkóért mentünk a divatbemutatóra, de számomra a divat ennél többet jelent. Egy kommunikációs eszköz, amellyel ki tudjuk fejezni önmagunkat

– mondta Daniella, aki Abonyban él, Cegléd és Szolnok között.

A fiatal nő története már születésekor különleges fordulatot vett. Jobb lába nem fejlődött ki teljesen, több csont is hiányzott belőle.

Rövidebb lábbal születtem. Nyolcéves koromban találtunk egy szakembert, aki azt mondta, hogy tudja nyújtani a lábamat, később pedig elég lesz egy magastalpú cipőt hordanom. Sajnos nem így alakult

– emlékezett vissza.

Az ezt követő évek tele voltak fájdalommal és műtétekkel. Daniella szerint több alkalommal is orvosi hibák történtek.

Minden második műtétem életmentő volt. Olyan komplikációk alakultak ki, amelyek miatt folyamatosan kórházba kerültem. Tizenegy évesen volt egy térdműtétem, aztán hosszú szünet következett. A lábam végül húsz centiméterrel rövidebb maradt

– mesélte.

A mindennapok sem voltak egyszerűek. Egy különleges, fából és műanyagból készült segédeszközt kapott, amely egyszerre volt műláb és csizma.

Nagyon gyakran eltört. Előfordult, hogy emiatt nem tudtam bemenni az iskolába. A lábfejem sokszor kilátszódott a nadrágból, járni is nehezen tudtam. Bosszantó volt, és rengeteg problémát okozott

– tette hozzá.

A szakemberek különböző csontbeültetési megoldásokat javasoltak, ám a sorozatos fertőzések és a vérmérgezés miatt egyre kevesebb lehetőség maradt.

Tizenhét évesen eldöntöttem, hogy amputálják a lábamat. Nem akartam több műhibát. Húszéves koromban találtam meg azt a szakorvost, akiben megbíztam. Sokaknak furcsa lehet, de számomra az amputáció megkönnyebbülés volt

– emlékezett vissza Daniella.